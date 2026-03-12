Η σωστή συμπλήρωση μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μηδενικό φόρο για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή καλούνται να δείξουν εφέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα από ενοίκια, καθώς στο έντυπο Ε2 έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί που συνδέονται με φοροαπαλλαγές αλλά και με τη δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων.

Η προσεκτική συμπλήρωση των συγκεκριμένων κωδικών είναι κρίσιμη, καθώς μετά την υποβολή του εντύπου Ε2 τα στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1 και αποτελούν τη βάση υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα από ακίνητα. Ένα λάθος ή μια παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση. Η σωστή συμπλήρωσή τους μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μηδενικό φόρο για συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων.

Τα ποσά που εισπράχθηκαν από ενοίκια μέσα στο 2025 θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2, με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση από τα μισθωτήρια συμβόλαια και τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι κωδικοί όμως δεν είναι κλειδωμένοι, γεγονός που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία και να τα διορθώσουν εάν διαπιστώσουν λάθη, προκειμένου να μην φορολογηθούν για ποσά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στη στήλη 17 του εντύπου Ε2, όπου έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί που ενεργοποιούν φοροαπαλλαγές για όσους ιδιοκτήτες άνοιξαν κλειστά ακίνητα ή μετέφεραν ακίνητα από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση. Στους κωδικούς 64 και 65 δηλώνονται τα εισοδήματα από αυτές τις μισθώσεις, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο για τρία χρόνια, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, στον κωδικό 64 δηλώνεται το εισόδημα από εκμίσθωση κατοικίας που παρέμενε κενή τα έτη 2022, 2023 και 2024 και εκμισθώθηκε το 2025 με σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Στον κωδικό 65 δηλώνεται το εισόδημα από κατοικία που το 2024 ήταν καταχωρημένη στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και το 2025 μετατράπηκε σε μακροχρόνια μίσθωση, επίσης με σύμβαση τουλάχιστον τριετούς διάρκειας. Τα ποσά αυτά μεταφέρονται στους κωδικούς 119-120 του πίνακα 6 στο έντυπο Ε1 και απαλλάσσονται από τη φορολογία.

Εξίσου σημαντικό είναι να δηλωθούν σωστά τα ανείσπρακτα ενοίκια, ώστε οι ιδιοκτήτες να μη φορολογηθούν για εισοδήματα που δεν εισέπραξαν. Τα ποσά αυτά καταχωρίζονται στη στήλη 16 του εντύπου Ε2, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχουν κινηθεί οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες κατά του μισθωτή, όπως διαταγή πληρωμής, αγωγή αποβολής ή δικαστική απόφαση για την καταβολή των μισθωμάτων.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει επίσης να ελέγξουν αν έχουν δηλωθεί σωστά τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών, τα οποία δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60, καθώς και τα εισοδήματα από βραχυχρόνια υπεκμίσθωση στον κωδικό 61.