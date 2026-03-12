Οι ιρακινές αρχές αναφέρουν ότι ένας ναυτικός έχασε τη ζωή του και άλλοι 38 διασώθηκαν κοντά στο λιμάνι Ουμ Κασρ, στην πόλη Βασόρα - Στις φλόγες και το ελληνόκτητο τάνκερ «Zefyros»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν αυτή την ώρα τα συγκλονιστικά βίντεο με τάνκερ να γίνονται παρανάλωμα κοντά στο λιμάνι Ουμ Κασρ, στην ιρακινή πόλη Βασόρα.

Σύμφωνα με αναφορές των ιρανικών αρχών, δύο ξένα δεξαμενόπλοια επλήγησαν νωρίτερα από εκρήξεις, ενώ υπάρχει και ένας νεκρός.

Πιο συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της Γενικής Εταιρείας Λιμένων του Ιράκ δήλωσε ότι διασώθηκαν 38 μέλη των πληρωμάτων από τα πλοία, ενώ ένα άτομο έχασε τη ζωή του.

Ιστότοποι παρακολούθησης πλοίων δείχνουν πλέον τα δύο τάνκερ να περιβάλλονται από σκάφη διάσωσης.

Σε αυτό το στάδιο δεν είναι σαφές τι προκάλεσε τις εκρήξεις. Πηγή των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας στη Βασόρα δήλωσε, ωστόσο, στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά έπληξε τα δύο πλοία.

Ο βρετανικός φορέας παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας ανέφερε επίσης ότι έχει λάβει παρόμοιες αναφορές, ενώ ο Κρατικός Οργανισμός Εμπορίας Πετρελαίου του Ιράκ εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το περιστατικό. Οι αρχές πρόσθεσαν ότι οι επιχειρήσεις σε όλους τους τερματικούς σταθμούς έχουν ανασταλεί, ενώ η διερεύνηση των επιθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη

Τα πλοία που τυλίχθηκαν στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας, και το Safesea Vishnu, με σημαία Μάρσαλ.

Ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu εμφανίζεται η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc., ενώ το Zefyros ανήκει σε εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Η ενημέρωση του υπουργείου Ναυτιλίας: Καλά στην υγεία του το πλήρωμα

Καλά στην υγεία τους είναι οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου, που δέχτηκε επίθεση ενώ πραγματοποιούσε επιχείρηση μεταφοράς φορτίου από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship transfer) εντός των χωρικών υδάτων του Ιράκ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου του Ιράκ (SOMO) επιβεβαίωσε ότι το πλοίο μετέφερε συμπυκνωμένα ενεργειακά προϊόντα της Basra Gas Company, στο πλαίσιο εμπορικών δραστηριοτήτων εξαγωγής υδρογονανθράκων από τη χώρα.