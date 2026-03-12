Το Center for Strategic and International Studies έχει εκτιμήσει ότι οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 891,4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Πάνω από 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια κόστισαν στις ΗΠΑ οι πρώτες έξι ημέρες πολέμου, όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μελών του Κογκρέσου από το αμερικανικό Πεντάγωνο, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, από τον αριθμό αυτό εξαιρούνται διάφορα κόστη, όπως για παράδειγμα η συγκέντρωση στρατιωτικού εξοπλισμού και προσωπικού πριν από τα πλήγματα, κάτι που σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο.

Αξιωματικοί των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων είχαν εξάλλου πει σε μέλη της αμερικανικής εθνικής αντιπροσωπείας πως μόνο τις πρώτες δυο ημέρες του πολέμου χρησιμοποιήθηκαν όπλα ή πυρομαχικά αξίας 5,6 δισ. δολαρίων, ποσό πολύ πιο υψηλό από ό,τι είχε αναφερθεί ως τώρα, κατά δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου.

Το ποσό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο, όπως και ο ρυθμός κατανάλωσης πυρομαχικών. Το Center for Strategic and International Studies έχει εκτιμήσει ότι οι πρώτες 100 ώρες της επιχείρησης κόστισαν 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 891,4 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Στο πρώτο κύμα βομβαρδισμών χρησιμοποίήθηκαν όπλα όπως η βόμβα ολίσθησης τύπου AGM-154, η οποία κοστίζει από 578.000 έως 836.000 δολάρια. Το Ναυτικό αγόρασε 3.000 από αυτές πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Έκτοτε, ο αμερικανικός στρατός έχει δηλώσει ότι θα στραφεί στη χρήση πολύ φθηνότερων βομβών, όπως η Joint Direct Attack Munition. Το μικρότερο μέγεθος πολεμικής κεφαλής κοστίζει περίπου 1.000 δολάρια, ενώ το κόστος του κιτ καθοδήγησης φθάνει τα 38.000 δολάρια.

Με πληροφορίες από New York Times