Πτωτικά κινούνται οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία την Πέμπτη.

Οι διεθνείς αγορές βρίσκονται ξανά σε καθεστώς έντονης αβεβαιότητας, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και νοι έες εμπορικές κινήσεις των ΗΠΑ επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία. Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν ξανά σημαντική άνοδο, οδηγώντας πτωτικά τα χρηματιστήρια, εν μέσω ανησυχιών για την ασφάλεια των ενεργειακών και εμπορικών αλυσίδων.

Πτωτικά κινούνται οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ασία την Πέμπτη, με τις αγορές να καταγράφουν απώλειες καθώς ενισχύεται το αρνητικό κλίμα στους επενδυτές. Οι πιέσεις εμφανίζονται σχεδόν σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής, οδηγώντας τους δείκτες σε χαμηλότερα επίπεδα.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei υποχωρεί επίσης, φτάνοντας τις 54.196,02 μονάδες, με απώλειες 829,35 μονάδων (-1,51%), καθώς οι πωλήσεις κυριαρχούν στο ταμπλό του Τόκιο.

Πτωτικά κινείται και η αγορά της Ινδίας, όπου ο δείκτης Nifty 50 διαμορφώνεται στις 23.675,25 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 191,60 μονάδων ή 0,80%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχωρεί στις 25.579,95 μονάδες, με απώλειες 318,81 μονάδων (-1,23%), ακολουθώντας την ευρύτερη αρνητική τάση στις ασιατικές αγορές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την ίδια ώρα, και στην ηπειρωτική Κίνα ο δείκτης Shanghai Composite κινείται χαμηλότερα, στις 4.106,958 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 26,475 μονάδων ή 0,64%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης ASX 200 διαμορφώνεται στις 8.610,20 μονάδες, καταγράφοντας πτώση 133,30 μονάδων ή 1,52%, επιβεβαιώνοντας την καθοδική τάση που επικρατεί στη συνεδρίαση.