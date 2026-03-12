Επιτάχυνση «πολλών πραγμάτων» μετά το Πάσχα.

«Παραμύθια» αναμένεται να αποδειχθούν το προσεχές διάστημα τα κακόβουλα δημοσιεύματα του προηγούμενου διαστήματος περί «στροφής στο κέντρο» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει να εκφράσει και να διεκδικήσει το χώρο από την αριστερή σοσιαλδημοκρατία έως και την ριζοσπαστική αριστερά, κάτι που θα εκφράζεται από την αρχή, με τη Διακήρυξη που επεξεργάζεται η Επιτροπή υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη.

Η Διακήρυξη, σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», θα δοθεί στη δημοσιότητα εντός του Απριλίου, λίγο πριν ή -το πιθανότερο- λίγο μετά το Πάσχα. Τότε άλλωστε εκτιμάται ότι θα έχει φύγει από την δημοσιότητα ο πόλεμος στο Ιράν και θα έχει ανοίξει μια νέα ατζέντα που θα περιλαμβάνει βεβαίως και τα μεγάλα προβλήματα που θα έχει δημιουργήσει η επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, όπως και τις μεγάλες προκλήσεις για έναν κόσμο που θα στηρίζεται σε αρχές ώστε να αποφευχθούν νέοι πόλεμοι. Θα έχουν δε ολοκληρωθεί και οι εργασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Με τη δημοσιοποίηση της Διακήρυξης θα επιταχυνθούν πολλές εξελίξεις στην Αμαλίας.

«Η Θεσσαλονίκη ήταν η αρχή, σύντομα θα δούμε και πολλά άλλα», όπως χαρακτηριστικά λένε άνθρωποι που γνωρίζουν...