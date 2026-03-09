Το 85,4% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση ανησυχεί για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ενισχυμένη εμφανίζεται η ΝΔ σε νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, με το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σχεδόν στο ίδιο ποσοστό και την τρίτη θέση να αποτελεί «ντέρμπι» ανάμεσα στην Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση, στο οποίο «επικρατεί» το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action24, καταγράφει πτώση 8% για το κόμμα Καρυστιανού, ενώ το 85,4% εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει το 26,6% και ενισχύεται κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση που διενήργησε η ίδια εταιρεία τον Ιανουάριο. Το ΠΑΣΟΚ είναι σχεδόν σταθερό (στο 10,7% από 10,8%).

Τρίτο κόμμα είναι η Πλεύση Ελευθερίας, που συγκεντρώνει το 7,8% (από 8,5%) και με μικρή διαφορά από την Ελληνική Λύση που είναι στο 7,5% (από 8,1%). Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,4% (από 6,6%), η Φωνή Λογικής με 4% (από 3,4%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,9% (από 3,4%). Το 7,2% απαντά «άλλο» και οι αναποφάσιστοι ανέρχονται σε 18,6%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 32,7%, έναντι 13,2% του ΠΑΣΟΚ. Στο 9,6% είναι η Πλεύσης Ελευθερίας, στο 9,2% η Ελληνική Λύση και ακολουθούν ΚΚΕ (7,8%), Φωνή Λογικής (4,9%) και ΣΥΡΙΖΑ (4,7%). Η απάντηση «άλλο» συγκεντρώνει το 8,8%.

Σε ό,τι αφορά στην παράσταση νίκης, η ΝΔ συγκεντρώνει το 61,1%, το ΠΑΣΟΚ 3,3%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,5% και η Ελληνική Λύση 2%.

Πτώση 8% για Καρυστιανού - Οι απαντήσεις για Τσίπρα και Σαμαρά

Η δημοσκόπηση περιελάμβανε ερωτήσεις και για νέα κόμματα και η Μαρία Καρυστιανού έχει απώλειες 8 ποσοστιαίων μονάδων. Το 21,3% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα δικό της κόμμα, από 29,3% τον Ιανουάριο. Ειδικότερα, στη νέα μέτρηση το 9,2% απαντά είναι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Καρυστιανού (από 16,1% τον Ιανουάριο), το 12,1% αρκετά (από 13,2%), το 14,4% λίγο και το 59,5% καθόλου.

Παράλληλα, το 14,8% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα Τσίπρα, από 17,1% στη δημοσκόπηση του Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα, το 7% απαντά πολύ (από 7,2%), το 7,8% αρκετά (από 9,9%), το 10,5% λίγο και το 71,4% καθόλου.

Εξάλλου, το 10% δηλώνουν είναι είναι πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα Σαμαρά (από 10,4%). Αναλυτικά, το 3% απαντά πολύ (από 3,8% τον Ιανουάριο), το 7% αρκετά (από 6,6%), το 11,8% λίγο και το 75,2% καθόλου.

Κυβέρνηση συνεργασίας θέλει το 46,4%

Υπέρ της κυβέρνησης συνεργασίας είναι το 46,4%, ενώ το 45,4% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στις επόμενες εκλογές, το 55,1% λέει ότι θα ψηφίσει για να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και το 34,1% προκειμένου να εκφράσει διαμαρτυρία.

Το 56,6% θεωρεί πολύ/ αρκετά πιθανό να εξασφαλίσει τρίτη θητεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ, ενώ το 39,3% απαντά λίγο/ καθόλου.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, το 31,4% επιλέγει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 29,5% απαντά «κανένας» και ακολουθούν η Ζωή Κωνσταντοπούλου (6,6%), ο Κυριάκος Βελόπουλος (6,3%) και ο Νίκος Ανδρουλάκης (5,8%). «Άλλος» απαντά το 7,8%.

Ανησυχία για τον πόλεμο και ακρίβεια

Το 85,4% ανησυχεί αρκετά (33,4%) ή πολύ (52%) για τη σύρραξη στο Ιράν και τις πιθανές παρενέργειες στην Ελλάδα και το 13,7% απαντά λίγο/ καθόλου. Το 73% συμφωνεί με την αποστολή των ελληνικών φρεγατών και των F-16 στην Κύπρο, αλλά το 22,7% διαφωνεί.

Το 71,9% συμφωνεί με τα εξοπλιστικά προγράμματα που προωθεί η κυβέρνηση και το 23,4% διαφωνεί. Επίσης, το 73,5% εκφράζει την άποψη ότι οι γεωστρατηγικές αναταράξεις απαιτούν σταθερότητα στη χώρα, ενώ το 19,5% έχει αντίθετη γνώμη.

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός αναδεικνύονται το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας, απάντηση που συγκεντρώνει το 49,6% και ακολουθούν η οικονομία/ ανάπτυξη (35,1%) και η απονομή δικαιοσύνης/ κράτος δικαίου (16,7%).

Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Opinion Poll