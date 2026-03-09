Η Ελένη Βουλγαράκη γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της. Η τρυφερή έκπληξη του Φώτη Ιωαννίδη.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Δευτέρα 9 Μαρτίου, η Ελένη Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης, φρόντισε να της κάνει μία ξεχωριστή έκπληξη.

Υπενθυμίζεται ότι η ραδιοφωνική παραγωγός, αποφάσισε να ακολουθήσει τον αγαπημένο της στην Πορτογαλία, ενώ το ζευγάρι φαίνεται πως έχει κοινή πορεία στη ζωή για περισσότερο από δύο χρόνια.

Έτσι, το απόγευμα της Δευτέρα, ο ποδοσφαιριστή αποφάσισε να εκπλήξει την σύντροφό του με ένα ιδιαίτερο γλυκό, πάνω στο οποίο έγραφε χαρακτηριστικά: «Χρόνια πολλά Ελένη».

Ο ίδιος, την τράβηξε φωτογραφία την ώρα που έσβηνε το κεράκι της και την δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με την Ελένη Βουλγαράκη να την αναδημοσιεύει.