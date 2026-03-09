Όσα αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για το γάμο της, το GNTM και το Shopping Star.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας, 9 Μαρτίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου όπου αναφέρθηκε τόσο στα επαγγελματικά της βήματα – όσο και στην προσωπική της ζωή.

Το γνωστό μοντέλο, μιλώντας στο Γρηγόρη Μπάκα, δεν δίστασε να εκφράσει την επιθυμία της να παντρευτεί μέσα στο έτος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «περνάνε τα χρόνια».

Παράλληλα, μίλησε για τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τις εξελίξεις γύρω από το GNTM.

«Πήγα στη Γαλλία για δουλειά, έκανα show και φωτογράφιση για τα ρούχα μου. Εδώ είναι το δαχτυλίδι. Είναι όλα ωραία, ήσυχα, αγαπησιάρικα. Αυτό μου συνέβη, ήρθε αγάπη από το παρελθόν. Αν ραγίσει το γυαλί παίρνεις καινούριο τζάμι. Μπορείς να πάρεις το ίδιο τζάμι σε άλλη ποιότητα, εξελιγμένη. Αυτά εξελίσσονται…», ανέφερε αρχικά μιλώντας για τις εξελίξεις στη ζωή της.

Σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά της βήματα και το GNTM, ανέφερε: «Γίνονται τα κάστινγκ του GNTM, αν υπάρχει πληθώρα μοντέλων που μπορούμε να βοηθήσουμε, με μεγάλη χαρά. Είμαι πολύ ευχαριστημένη με τους συνεργάτες, και να γινόταν κάποια αλλαγή δεν θα το έλεγα. Όλοι είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και να δούμε το καλύτερο για τη δουλειά» και πρόσθεσε:

«Το Shopping Star προς το παρόν είναι στον πάγο, το αφήνουμε εκεί μέχρι να σκάσει ένα ωραίο… τριανταφυλλάκι».

Μιλώντας για το γάμο της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξέφρασε την ανυπομονησία της, ωστόσο αποκάλυψε ότι δεν έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την τελετή, καθώς δεν υπάρχει ούτε ημερομηνία, ούτε προσκλητήριο μέχρι στιγμής: «Δεν έχω προσκλητήριο, γάμο και ημερομηνία, δεν έχω τίποτα. Αν γίνει φέτος, δεν θα είναι Σαββατοκύριακο γιατί είναι όλα κλεισμένα. Δεν έχω κανονίσει τίποτα. Έχουμε κάποιες δουλειές με τον Γιάννη, οπότε αυτό πρέπει να περιμένει λίγο. Θέλω να γίνει μέσα στο 2026 γιατί περνάνε τα χρόνια. Αλλιώς πότε θα ντυθώ νυφούλα; Το 2036;».

