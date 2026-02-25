Η αποκάλυψη της παρουσιάστριας για τη σχέση της Σκορδά με τον σύντροφό της.

Η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της φαίνεται οτι ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ενός πολιτικού γάμου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ζευγάρι βρίσκεται σε μια σταθερή και ώριμη σχέση, η οποία μετρά ήδη αρκετά χρόνια.

Τις φήμες επιβεβαίωσε έμμεσα η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή Happy Day, όπου ανέφερε πως η γνωστή παρουσιάστρια είναι πολύ ευτυχισμένη στο πλευρό του αγαπημένου της και πως οι δυο τους ουσιαστικά ζουν ήδη σαν παντρεμένοι. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια σχέση που έχει δοκιμαστεί στον χρόνο και βασίζεται στην αγάπη, τον σεβασμό και την κοινή επιθυμία για το επόμενο βήμα.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε επίσης ότι το ζευγάρι δεν κρύβει τη σχέση του και πραγματοποιεί δημόσιες εμφανίσεις χωρίς επιφυλάξεις, γεγονός που δείχνει τη σιγουριά που νιώθουν ο ένας για τον άλλον. Αν και όλα δείχνουν ότι ο γάμος αποτελεί πιθανή εξέλιξη, δεν έχει καθοριστεί ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς φαίνεται πως επιθυμούν μια πιο διακριτική διαδικασία και μια μικρή, κλειστή τελετή που πιθανότατα θα ακολουθηθεί από ένα γιορτινό πάρτι.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το μόνο βέβαιο είναι ότι η Φαίη Σκορδά και ο σύντροφός της έχουν δημιουργήσει ήδη μια κοινή καθημερινότητα που θυμίζει έγγαμο βίο, με την επίσημη επισημοποίηση της σχέσης τους να είναι απλώς θέμα χρόνου. Όπως σημείωσε, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, η ίδια η παρουσιάστρια θα επιλέξει να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnv2oxh8r3t?integrationId=40599y14juihe6ly}