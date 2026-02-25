Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κινήθηκαν πλησίον των στόχων, εμφανίζοντας αύξηση κατά 35 εκατ. ευρώ.

Πρωτογενές πλεόνασμαύψους 3,511 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο για πλεόνασμα 1,751 δισ. ευρώ, αλλά και το πρωτογενές αποτέλεσμα των 1,980 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, εάν εξαιρεθούν ποσά συνολικού ύψους 1,651 δισ. ευρώ που αφορούν ετεροχρονισμό μεταβιβαστικών πληρωμών προς φορείς της γενικής κυβέρνησης και επενδυτικών δαπανών, τα οποία δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος σε τροποποιημένη ταμειακή βάση έναντι των στόχων του προϋπολογισμού εκτιμάται σε 109 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού κινήθηκαν πλησίον των στόχων, εμφανίζοντας αύξηση κατά 35 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο επισημαίνει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από εκείνο σε ταμειακή βάση, ενώ διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία αφορούν την Κεντρική Διοίκηση και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των Νομικών Προσώπων, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

Στα έσοδα του Ιανουαρίου ενσωματώθηκαν και ποσά που προέκυψαν από τις συναλλαγές για την ολοκλήρωση της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων της για περίοδο 35 ετών, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 5260/2025. Ειδικότερα, ποσό 306 εκατ. ευρώ που αφορά ΦΠΑ 24% επί του τιμήματος της συναλλαγής αποδόθηκε από τον παραχωρησιούχο στο Ελληνικό Δημόσιο και καταγράφηκε στους φόρους, συνοδευόμενο από ισόποση επιστροφή. Το ίδιο ποσό καταγράφηκε εκ νέου στην κατηγορία «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών».

Συνολικά, τον Ιανουάριο του 2026 τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,138 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 35 εκατ. ευρώ ή 0,6% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους διαμορφώθηκαν σε 6,118 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Εάν εξαιρεθεί το ποσό αυτό, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 5,812 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 324 εκατ. ευρώ ή 5,3% έναντι του στόχου, κυρίως λόγω χαμηλότερων εισπράξεων από ΦΠΑ και ΕΦΚ που συνδέονται με τα ενεργειακά προϊόντα.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 3,136 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 257 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο, ωστόσο χωρίς την επίδραση της Εγνατίας Οδού εμφανίζονται μειωμένα κατά 49 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από ΕΦΚ διαμορφώθηκαν σε 393 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση 154 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από φόρους ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8 εκατ. ευρώ. Οι φόροι εισοδήματος ανήλθαν συνολικά σε 2,059 δισ. ευρώ, μειωμένοι κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων να υπερβαίνει τον στόχο κατά 14 εκατ. ευρώ και τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων να υπολείπεται κατά 26 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον στόχο, ενώ οι μεταβιβάσεις διαμορφώθηκαν σε 56 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 116 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών έφτασαν τα 479 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 306 εκατ. ευρώ συνδέονται με τη σύμβαση της Εγνατίας Οδού· χωρίς αυτά, τα έσοδα της κατηγορίας ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 77 εκατ. ευρώ. Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 276 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 89 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 795 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας την επιστροφή ΦΠΑ των 306 εκατ. ευρώ. Χωρίς το ποσό αυτό, οι επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 489 εκατ. ευρώ, οριακά χαμηλότερα του στόχου.

Όσον αφορά το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 139 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τον Ιανουάριο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 3,851 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,709 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο και κατά 1,382 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, κυρίως λόγω ετεροχρονισμού μεταβιβάσεων προς τους ΟΚΑ. Οι πληρωμές του τακτικού προϋπολογισμού υπολείπονται του στόχου κατά 1,330 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 427 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 379 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 309 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι. Το υπουργείο σημειώνει ότι στην αρχή κάθε οικονομικού έτους οι φορείς δίνουν προτεραιότητα στην εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων ετών και στην κάλυψη πολυετών δεσμεύσεων.