Η ΔΕΔ ακύρωσε πρόστιμο που είχε επιβληθεί για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ, κρίνοντας ότι η αρχική δήλωση είχε κατατεθεί εμπρόθεσμα και παρέμενε πιστωτική.

Ακυρώθηκε πρόστιμο ύψους 500 ευρώ που είχε επιβληθεί σε εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη για εκπρόθεσμη υποβολή τρίτης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) της ΑΑΔΕ.

Το πρόστιμο είχε επιβληθεί από τη Δ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης δυνάμει του άρθρου 53 παρ. 2 του Ν. 5104/2024, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ για τη φορολογική περίοδο Αυγούστου 2023. Η εταιρεία, η οποία τηρεί διπλογραφικά βιβλία και υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, είχε αρχικά υποβάλει εμπρόθεσμα τη δήλωση στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, η οποία ήταν πιστωτική.

Ακολούθησαν τρεις τροποποιητικές δηλώσεις, όλες εκπρόθεσμες, με την τρίτη να υποβάλλεται τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από κοινοποίηση εντολής φορολογικού ελέγχου λόγω αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ. Και η τελευταία αυτή δήλωση παρέμεινε πιστωτική, χωρίς να μεταβάλει το προς επιστροφή ποσό.

Η εταιρεία άσκησε ενδικοφανή προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 7 περ. α΄ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ όταν η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Η ΔΕΔ έκανε δεκτό τον ισχυρισμό, κρίνοντας ότι η επιβολή του προστίμου ήταν μη νόμιμη, καθώς πληρούνταν οι προϋποθέσεις της σχετικής εξαίρεσης του νόμου. Ως εκ τούτου, αποφάσισε την πλήρη ακύρωση της πράξης επιβολής προστίμου και μηδένισε την οριστική φορολογική υποχρέωση της εταιρείας.