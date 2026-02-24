Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι από τις τροποποιήσεις στο Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, το προμέρισμα της Diadikasia, «χρυσώνει» η Alpha Bank τον Τσαρμπόπουλο, η ΕΕΤΤ για τις αδιαφανείς χρεώσεις και οι 20 νεοσύστατες ΙΚΕ με τους «εξωτικούς» μετόχους

«Η συμμορία των 20»

Το Σάββατο το πρωί καταχωρίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά στο ΓΕΜΗ 20 ΙΚΕ. Όλες μονοπρόσωπες, με υπερβολικά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, άσχετων μεταξύ τους. Οι πέντε διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των 20 ΙΚΕ είναι αλλοδαποί, ολίγον «εξωτικοί», χωρίς επαρκή στοιχεία επικοινωνίας. Σε όλες τις ΙΚΕ δηλώνονται τηλεφωνικοί αριθμοί «0000000000» και gmail που δεν παραπέμπουν σε πρόσωπα.

Πιθανολογούμε πως οι 20 ΙΚΕ έχουν γίνει ήδη αντιληπτές από τις υπηρεσίες του ΓΕΜΗ και κυρίως από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία πλέον αξιοποιεί ένα εξελιγμένο μοντέλο ανίχνευσης επιχειρηματικών συσχετίσεων για να εντοπίζει «εταιρείες βιτρίνες». Το μοντέλο αυτό βασίζεται σε μαθηματικό αλγόριθμο και συγκεκριμένα στον δείκτη ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), ο οποίος υπολογίζει τον βαθμό στον οποίο δύο ή περισσότερα σύνολα δεδομένων παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Με τον τρόπο αυτό, η ΑΑΔΕ είναι σε θέση να εντοπίζει κινήσεις και μοτίβα που δεν γίνονται αντιληπτά με τον ανθρώπινο μάτι, οδηγώντας τις φορολογικές έρευνες σε διαδρομές που παρέμεναν αόρατες με τις παλαιότερες μεθόδους.

Ο δείκτης Jaccard μετρά την ομοιότητα μεταξύ επιχειρήσεων ως προς τα πρόσωπα, τις διευθύνσεις και τα επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς. Όταν αυτή η ομοιότητα εμφανίζεται συστηματικά σε δεκάδες εταιρείες, το σύστημα αναδεικνύει αυτομάτως όλα τα «πλοκάμια» της υπόθεσης, δηλαδή το οργανωμένο κύκλωμα που κρύβεται από πίσω. Ο δείκτης Jaccard περιορίζει και τα λεγόμενα «ΑΦΜ μίας χρήσης». Πρόκειται για αλλοδαπούς χωρίς ισχυρή ταυτοποίηση ή ακόμη και για ανύπαρκτα πρόσωπα, συχνά με κλεμμένες ή πλαστές ταυτότητες, οι οποίοι έναντι αμοιβής παραχωρούν τα ΑΦΜ τους. Μέσω αυτών ιδρύονται εταιρείες που χρησιμοποιούνται από τα κυκλώματα, συσσωρεύουν φορολογικά χρέη και στη συνέχεια εγκαταλείπονται, με τους τυπικούς διαχειριστές να εξαφανίζονται. Αν για άγνωστους λόγους ο αλγόριθμος της ΑΑΔΕ δεν εντόπισε την «συμμορία των 20», η στήλη είναι στη διάθεση της φορολογικής αρχής για να παράσχει τα σχετικά στοιχεία.

Το προμέρισμα της Diadikasia

Τη διανομή προμερίσματος αποκλειστικά στους κατόχους προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου Σειράς Η αποφάσισε η Diadikasia Business Consulting (DBC) των Πουλόπουλου, Σάκκαρη και Καρτσόλη. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η καταβολή προμερίσματος 5,264 εκατ. ευρώ, με δικαιούχους τους προνομιούχους μετόχους που θα κατέχουν τις μετοχές κατά τον χρόνο καταβολής, ήτοι έως τις 20 Απριλίου 2026.

Όπως ανακοινώθηκε, δεν προβλέπεται διανομή προμερίσματος στους κατόχους των 12,34 εκατ. κοινών μετοχών της εταιρείας. Μαζί με την απόφαση για τη χορήγηση προμερίσματος στους κατόχους προνομιούχων μετοχών ανακοινώθηκαν και τα οικονομικά αποτελέσματα της DBC για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Οκτωβρίου 2025. Στο δεκάμηνο 2025 ο κύκλος εργασιών της DBC ανήλθε σε 21,94 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση σε σχέση με τα 29,08 εκατ. ευρώ της χρήσης 2024. Αντίστοιχη υποχώρηση παρουσίασε και το μικτό αποτέλεσμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 11,07 εκατ. ευρώ από 13,29 εκατ. ευρώ. Παρά τη μείωση των εσόδων, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή κερδοφορία, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 7,52 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 5,83 εκατ. ευρώ, έναντι 10,30 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η καθαρή θέση της εταιρείας, η οποία στο τέλος Οκτωβρίου 2025 ανήλθε σε 18,87 εκατ. ευρώ, από 12,18 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου όσο και στη διατήρηση σημαντικών κερδών εις νέο. Το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώθηκε σε 12,34 εκατ. ευρώ, ενώ καταγράφονται και καταθέσεις μετόχων ύψους 652 χιλ. ευρώ.

Στην πλευρά των υποχρεώσεων, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 23,19 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω ομολογιακών δανείων, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 9,69 εκατ. ευρώ. Στον ισολογισμό, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 51,93 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, με αιχμή την εκρηκτική αύξηση των μη κυκλοφορούντων στοιχείων και ειδικότερα της υπεραξίας, η οποία διαμορφώθηκε σε 35,97 εκατ. ευρώ. Η υπεραξία αντιπροσωπεύει περίπου το 69% του συνολικού ενεργητικού (51,93 εκατ. ευρώ), ποσοστό εξαιρετικά υψηλό για εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων. Ωστόσο, αποτυπώνει την απορρόφηση της Bright SPV AE η οποία είχε καθαρή θέση 12,3 εκατ. ευρώ. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά ελέγχεται για απομείωση, γεγονός που καθιστά τα μελλοντικά αποτελέσματα ευαίσθητα σε λογιστικές προσαρμογές, εφόσον οι παραδοχές δεν επιβεβαιωθούν.

Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε σε εκτεταμένη τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ανοίγοντας θεσμικά τον δρόμο για τη συστηματική συμμετοχή των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ελληνική αγορά εξισορρόπησης. Στον πυρήνα της ρύθμισης βρίσκεται η αναγνώριση της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ως κρίσιμου πυλώνα για τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συστήματος, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η μείωση του ορίου ισχύος που διαχωρίζει τους μεγάλους από τους μικρούς σταθμούς αποθήκευσης από τα 40 στα 10 MW. Οι σταθμοί που υπερβαίνουν το νέο αυτό όριο υποχρεώνονται να συμμετέχουν ως διακριτές οντότητες στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και δεν μπορούν να εντάσσονται σε χαρτοφυλάκια. Η ΡΑΑΕΥ αιτιολογεί την επιλογή αυτή με την ανάγκη ακριβέστερης παρακολούθησης της λειτουργίας τους και καλύτερης διαχείρισης των τοπικών περιορισμών του συστήματος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ορίου σε μεταγενέστερο στάδιο. Παράλληλα, εισάγεται υποχρέωση υποβολής αναλυτικών προγραμμάτων έγχυσης και απορρόφησης ενέργειας από τους παρόχους που εκπροσωπούν κατανεμόμενες οντότητες αποθήκευσης, εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων μετά τα αποτελέσματα του ενοποιημένου προγραμματισμού. Η ρύθμιση αυτή, παρά τις ενστάσεις μέρους της αγοράς, κρίθηκε αναγκαία για να έχει ο Διαχειριστής έγκαιρη εικόνα της στρατηγικής φόρτισης και εκφόρτισης των σταθμών και να αποτρέπονται αποκλίσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο την ευστάθεια του συστήματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους κανόνες για την αποκατάσταση της κατάστασης φόρτισης των σταθμών αποθήκευσης. Η απόφαση απαγορεύει ρητά τη μεταφορά αποκλίσεων μέσω της ενδοημερήσιας αγοράς και θέτει χρονικούς περιορισμούς στις συναλλαγές πριν από την έναρξη των περιόδων εξισορρόπησης, επιχειρώντας να αποτρέψει πρακτικές που θα μπορούσαν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό ή να υπονομεύσουν την ορθή λειτουργία της αγοράς.

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι

Ποιοι χάνουν και ποιοι κερδίζουν από την απόφαση της ΡΑΑΕΥ; Πρώτα απ’ όλα ωφελούνται οι εταιρείες που επενδύουν ή ήδη λειτουργούν μεγάλες μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή μπαταρίες ισχύος από 10 MW και πάνω. Με τους νέους κανόνες αποκτούν ξεκάθαρη πρόσβαση στην Αγορά Εξισορρόπησης και μπορούν πλέον να αμείβονται κανονικά για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στο σύστημα, όπως το να απορροφούν ή να δίνουν ρεύμα όταν υπάρχει ανάγκη. Άμεσα κερδισμένοι είναι και οι παραγωγοί ανανεώσιμης ενέργειας, κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά.

Η αποθήκευση τους επιτρέπει να μην «χάνεται» ενέργεια όταν υπάρχει υπερπαραγωγή και βοηθά το σύστημα να αντέχει καλύτερα τις απότομες μεταβολές του καιρού. Αυτό σημαίνει λιγότερες περικοπές και πιο σταθερά έσοδα. Ωστόσο, υπάρχουν και χαμένοι από αυτή τη ρύθμιση. Πρώτοι που πιέζονται είναι οι παραδοσιακές μονάδες παραγωγής που μέχρι σήμερα είχαν σχεδόν μονοπωλιακό ρόλο στην Αγορά Εξισορρόπησης, κυρίως μονάδες φυσικού αερίου. Με την είσοδο των μεγάλων μπαταριών, χάνουν μέρος των εσόδων τους, γιατί πλέον η εξισορρόπηση του συστήματος δεν θα γίνεται μόνο με ακριβές θερμικές μονάδες, αλλά και με ταχύτερες και συχνά φθηνότερες λύσεις αποθήκευσης. Ζημιωμένοι είναι επίσης όσοι παίκτες είχαν μάθει να κινούνται «γκρίζα» στην ενδοημερήσια αγορά, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες ώρες πριν την παράδοση για να διορθώνουν λάθη ή να μεταφέρουν αποκλίσεις. Οι νέοι κανόνες κλείνουν αυτά τα παράθυρα και περιορίζουν πρακτικές που μέχρι σήμερα απέφεραν έσοδα χωρίς πραγματική συνεισφορά στη σταθερότητα του συστήματος. Πίεση δέχονται και οι μικρότεροι ή λιγότερο οργανωμένοι φορείς αποθήκευσης που δεν έχουν ακόμη τα τεχνικά συστήματα και την εμπειρία να λειτουργούν με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και δηλώσεις προγραμμάτων. Για αυτούς, το κόστος συμμόρφωσης αυξάνεται και κάποιοι μπορεί να μείνουν προσωρινά εκτός αγοράς.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες - Ηλιοφάνεια

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της ΔΕΗ Ανανεώσιμες με την Ηλιοφάνεια Μονοπρόσωπη ΑΕ δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ, ανοίγοντας τον δρόμο για την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η συγχώνευση εντάσσεται σε μια προσπάθεια απλοποίησης της εταιρικής δομής και περιορισμού του διοικητικού και λειτουργικού κόστους της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Όπως αναφέρεται στο σχέδιο συγχώνευσης, η ενοποίηση των δύο εταιρειών αναμένεται να οδηγήσει σε καλύτερη οργάνωση, λιγότερη γραφειοκρατία και εξοικονόμηση πόρων, με συνολικό όφελος για την απορροφώσα εταιρεία. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ανέρχεται σε περίπου 695,4 εκατ. ευρώ και δεν πρόκειται να μεταβληθεί από τη συγχώνευση. Το μετοχικό κεφάλαιο της Ηλιοφάνεια ανέρχεται σε 1,36 εκατ. ευρώ και, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μετοχές της θα ακυρωθούν, καθώς η απορροφώσα εταιρεία είναι ήδη μοναδικός μέτοχος. Με την τελική έγκριση και την καταχώριση της συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ, η Ηλιοφάνεια θα λυθεί χωρίς να απαιτηθεί εκκαθάριση και η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα αναλάβει αυτοδικαίως όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της ως καθολικός διάδοχος.

«Χρυσώνουν» τον Τσαρμπόπουλο

Ο ανταγωνισμός των τραπεζών στο πεδίο της τεχνολογίας είναι μεγάλος και τα στελέχη που πρωταγωνιστούν στο πεδίο αυτό είναι περιζήτητα. Υπό το πρίσμα αυτό δεν προκαλεί εντύπωση η απόφαση της Διοίκησης της Alpha Bank να αυξήσει τις αποδοχές του Μιχάλη Τσαρμπόπουλου, Chief Digital & Technology Officer και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της τράπεζας κατά 31,5%! Η απόφαση βασίστηκε σε εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών, καθώς και σε ανεξάρτητη έκθεση αξιολόγησης που εκπονήθηκε από τη Willis Towers Watson Greece. Η ανάλυση βασίστηκε σε συγκριτικά στοιχεία αμοιβών αντίστοιχων ρόλων σε ευρωπαϊκές τράπεζες και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το προτεινόμενο επίπεδο αποδοχών κινείται εντός των ορίων της αγοράς και χαμηλότερα από το 75ο εκατοστημόριο των αντίστοιχων θέσεων. Ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος διαθέτει μακρά επαγγελματική διαδρομή στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Είναι κάτοχος MBA από το Simon Business School του University of Rochester στη Νέα Υόρκη και πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διαθέτει περισσότερα από 14 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερους ηγετικούς ρόλους στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και συνολικά 20 έτη επαγγελματικής εμπειρίας. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στη Eurobank ως Group Chief Digital Officer, με βασική ευθύνη τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής του ομίλου, καθώς και ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και επικεφαλής του Global Transaction Banking. Προηγουμένως είχε θητεύσει στην Boston Consulting Group, με έμφαση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ έχει διατελέσει και Manager of Strategic Initiatives στην HSBC Ελλάδος. Στην Alpha Bank ανέλαβε καθήκοντα Εντεταλμένου Γενικού Διευθυντή την 1η Δεκεμβρίου 2021. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 κατείχε τη θέση του Chief Digital Officer, ενώ στις 15 Ιουλίου 2025 ανέλαβε τον ρόλο του Chief Digital and Technology Officer.

Τέλος στις αδιαφανείς χρεώσεις

Νέο πλαίσιο για τις χρεώσεις υπηρεσιών μέσω τηλεφωνικού λογαριασμού θέτει σε εφαρμογή η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με στόχο να περιοριστούν οι αυθαίρετες και αδιαφανείς χρεώσεις που έχουν προκαλέσει χιλιάδες καταγγελίες καταναλωτών τα προηγούμενα χρόνια. Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και αντικαθιστά το παλαιότερο καθεστώς που ίσχυε για τις Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, καμία υπηρεσία ψηφιακού περιεχομένου ή πληροφόρησης δεν μπορεί να χρεώνεται μέσω του λογαριασμού κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας αν ο χρήστης δεν έχει δώσει προηγουμένως ρητή και ξεκάθαρη συναίνεση. Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για το κόστος, τη συχνότητα της χρέωσης και το αν πρόκειται για συνδρομή, ενώ η χρέωση οφείλει να εμφανίζεται με διακριτό τρόπο στον λογαριασμό τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συνδρομητικές υπηρεσίες, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να συνεχίζονται σιωπηρά. Αν ο χρήστης δεν επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί τη συνέχιση της υπηρεσίας ή δεν τη χρησιμοποιεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η συνδρομή διακόπτεται αυτόματα χωρίς νέα οικονομική επιβάρυνση. Παράλληλα, θεσπίζεται ανώτατο προεπιλεγμένο όριο χρέωσης 20 ευρώ τον μήνα, προκειμένου να αποφεύγονται υπέρογκοι λογαριασμοί.

Ο νέος Κώδικας προβλέπει επίσης απλούστερες διαδικασίες διαγραφής από τις υπηρεσίες, αυστηρότερες υποχρεώσεις διαφάνειας στην προώθησή τους και σαφείς κανόνες για τη διαχείριση καταγγελιών και επιστροφών χρημάτων. Οι πάροχοι υποχρεούνται να συνεργάζονται για την επίλυση διαφορών, ενώ οι καταναλωτές διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στην ΕΕΤΤ. Για τους τρεις μεγάλους παρόχους τηλεπικοινωνιών, Cosmote, Vodafone και Nova, ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας σημαίνει αυξημένες υποχρεώσεις. Παρότι πολλές από τις επίμαχες υπηρεσίες προσφέρονται από τρίτους παρόχους περιεχομένου, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι παραμένουν το βασικό σημείο επαφής με τον καταναλωτή και πλέον δεν μπορούν να λειτουργούν απλώς ως «διαμεσολαβητές χρέωσης».

Η Vodafone Innovus

Αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά συνέχιση των ζημιών κατέγραψε στη χρήση 2024–2025 η Vodafone Innovus , η θυγατρική της Vodafone που δραστηριοποιείται στον τομέα των «έξυπνων» τεχνολογικών λύσεων και ειδικότερα στο Internet of Things (IoT). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2025 ανήλθε σε 4,22 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 48,17% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως σε έκτακτα έσοδα από νέα καινοτόμα έργα και συμβόλαια, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό . Παρά τη σημαντική άνοδο των εσόδων και τη βελτίωση του μικτού αποτελέσματος, το οποίο διαμορφώθηκε σε κέρδη 1,12 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 64,8%, η εταιρεία παρέμεινε ζημιογόνος σε επίπεδο τελικού αποτελέσματος. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 466.478 ευρώ, μειωμένες ωστόσο σε σχέση με τις ζημίες των 892.155 ευρώ της προηγούμενης χρήσης, γεγονός που καταδεικνύει βελτίωση της λειτουργικής εικόνας αλλά όχι ακόμη επιστροφή σε κερδοφορία. Το αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασε αισθητή ενίσχυση, καθώς διαμορφώθηκε σε κέρδη 525.708 ευρώ έναντι 39.502 ευρώ την προηγούμενη χρονιά, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την αύξηση των εσόδων όσο και με τη μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης. Συγκεκριμένα, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 9,2%, ενώ τα έξοδα διάθεσης περιορίστηκαν κατά 17,69% . Ωστόσο, η χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας εξακολουθεί να εμφανίζει αδυναμίες. Τα ίδια κεφάλαια παραμένουν αρνητικά και ανήλθαν σε -1,93 εκατ. ευρώ, ενώ οι σωρευμένες ζημίες διαμορφώθηκαν σε 3,0 εκατ. ευρώ. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, η διοίκηση της Vodafone Innovus έχει εξασφαλίσει έγγραφη δέσμευση οικονομικής στήριξης από τη μητρική εταιρεία Vodafone, με χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 12 μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, στοιχείο που επέτρεψε τη σύνταξή τους με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας .