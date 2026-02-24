Η απόφαση έκρινε ότι η μη εκκαθάριση των εμπρόθεσμα υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος του φορολογούμενου, καθώς οφείλεται σε παράλειψη της φορολογικής διοίκησης.

Δεκτή έκανε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ ενδικοφανή προσφυγή αγροτικού συνεταιρισμού, ακυρώνοντας πράξεις απόρριψης εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2018 και 2019 και ανοίγοντας τον δρόμο για νέα εκκαθάριση του φόρου και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η απόφαση έκρινε ότι η μη εκκαθάριση των εμπρόθεσμα υποβληθεισών τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος του φορολογούμενου, καθώς οφείλεται σε παράλειψη της φορολογικής διοίκησης.

Η υπόθεση αφορά αγροτικό συνεταιρισμό που προέκυψε μετά από συγχώνευση με απορρόφηση άλλου συνεταιρισμού, ο οποίος είχε παύσει να υφίσταται ήδη από το 2017. Ο συγχωνευθείς συνεταιρισμός υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2020 τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τα έτη 2018 και 2019, διαγράφοντας τα ακίνητα που μέχρι τότε εμφανίζονταν στο Ε9, με το σκεπτικό ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο επιβολής του ΕΝΦΙΑ δεν υφίστατο πλέον ως νομικό πρόσωπο. Από τις δηλώσεις αυτές προέκυπτε ποσό φόρου προς επιστροφή, γεγονός που καθιστούσε αναγκαίο τον έλεγχο και την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Ωστόσο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατέθηκαν μεταγενέστερα, τον Ιούλιο του 2025, με αποτέλεσμα το Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου Αττικής να απορρίψει το αίτημα τροποποίησης, επικαλούμενο την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης να προβεί σε έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2018 και 2019. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η καθυστερημένη προσκόμιση των στοιχείων δεν επέτρεπε πλέον την επανεκκαθάριση του φόρου.

Ο προσφεύγων συνεταιρισμός υποστήριξε ότι πρόκειται για πρόδηλη έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης, καθώς ο συγχωνευθείς συνεταιρισμός δεν υπήρχε κατά τον χρόνο επιβολής του ΕΝΦΙΑ και τα ακίνητα είχαν ήδη περιέλθει στον απορροφώντα συνεταιρισμό. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, δικαστική διάταξη του Ειρηνοδικείου με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση, καθώς και σχετικές βεβαιώσεις από το Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, εξετάζοντας το σύνολο των στοιχείων του φακέλου, έκρινε ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2018 και 2019 είχαν υποβληθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2023 και 2024 αντίστοιχα. Παράλληλα, διαπίστωσε ότι η φορολογική διοίκηση δεν προέβη σε καμία ενέργεια αποδοχής ή απόρριψης των δηλώσεων αυτών εντός της πενταετίας, ούτε γνωστοποίησε εγκαίρως την ανάγκη προσκόμισης δικαιολογητικών, με αποτέλεσμα η εκκρεμότητα να παραμείνει άλυτη μέχρι τη λήξη της παραγραφής.

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι η παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από τη διοίκηση δεν μπορεί να επιβαρύνει τον φορολογούμενο, καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Η ΔΕΔ επικαλείται σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση οφείλει να ενεργεί εντός εύλογου χρόνου και να παρέχει σαφή και επαρκή αιτιολογία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις της.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος της ΑΑΔΕ, τα ακίνητα του συγχωνευθέντος συνεταιρισμού είχαν ήδη δηλωθεί για τα έτη 2018 και 2019 από τον απορροφώντα συνεταιρισμό, στον οποίο είχαν περιέλθει λόγω της συγχώνευσης. Κατά συνέπεια, η διαγραφή τους από το Ε9 του συγχωνευθέντος νομικού προσώπου δεν δημιουργεί φορολογικό κενό, αλλά αποκαθιστά τη φορολογική πραγματικότητα.

Με βάση τα παραπάνω, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκανε δεκτή την ενδικοφανή προσφυγή, ακύρωσε τις πράξεις απόρριψης του ΚΕΦΟΚ Αττικής και διέταξε την έκδοση νέων πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2018 και 2019, κατόπιν εκκαθάρισης των προσωρινά αποθηκευμένων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9.