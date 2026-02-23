Η παραγραφή θεωρήθηκε ότι είχε επιμηκυνθεί λόγω στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν αιτήματος προς αλλοδαπή αρχή.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η μη υποβολή αιτήματος αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής προς αλλοδαπή φορολογική αρχή εντός της αρχικής πενταετούς προθεσμίας παραγραφής δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επέκτασή της σε δεκαετία.

Η υπόθεση αφορούσε φορολογούμενη, της οποίας οι ισχυρισμοί είχαν απορριφθεί από το Διοικητικό Εφετείο, με το σκεπτικό ότι το δικαίωμα καταλογισμού φόρου δεν είχε παραγραφεί, καθώς η παραγραφή θεωρήθηκε ότι είχε επιμηκυνθεί λόγω στοιχείων που προέκυψαν κατόπιν αιτήματος προς αλλοδαπή αρχή.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, ωστόσο, ακύρωσε την απόφαση αυτή, τονίζοντας ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δεκαετή παραγραφή είναι το σχετικό αίτημα διοικητικής συνδρομής να έχει αποσταλεί εντός της πενταετίας.

Παραδείγματα

Η φορολογική αρχή ελέγχει φυσικό πρόσωπο για εισοδήματα από το εξωτερικό της χρήσης 2016. Τα κρίσιμα στοιχεία λαμβάνονται από αλλοδαπή φορολογική αρχή το 2024, όμως το αίτημα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής είχε υποβληθεί μετά τη λήξη της πενταετούς παραγραφής. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ, η παραγραφή δεν μπορεί να επιμηκυνθεί σε δεκαετία και ο καταλογισμός φόρου είναι μη νόμιμος.

Φορολογούμενος ελέγχεται για μη δηλωθέντα τραπεζικά υπόλοιπα της χρήσης 2015. Η φορολογική διοίκηση επικαλείται στοιχεία που διαβιβάστηκαν από αλλοδαπή αρχή το 2023, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί εμπρόθεσμο αίτημα διοικητικής συνδρομής εντός της πενταετίας. Και στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα καταλογισμού φόρου θεωρείται παραγεγραμμένο.

Εταιρεία ελέγχεται για ενδοομιλικές συναλλαγές της χρήσης 2017. Αν και τα στοιχεία από αλλοδαπές φορολογικές αρχές κρίνονται ουσιώδη για τον έλεγχο, το σχετικό αίτημα αποστέλλεται μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας. Το ΣτΕ κρίνει ότι η μεταγενέστερη λήψη στοιχείων δεν αρκεί για να θεμελιώσει δεκαετή παραγραφή.

Φυσικό πρόσωπο ελέγχεται για τόκους και επενδυτικά εισοδήματα από το εξωτερικό της χρήσης 2014. Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες εντοπισμού των στοιχείων και την καθυστερημένη ανταπόκριση της αλλοδαπής αρχής, το αίτημα διοικητικής συνδρομής είχε υποβληθεί εκπρόθεσμα. Ούτε οι δυσχέρειες του ελέγχου ούτε η έλλειψη συνεργασίας του φορολογουμένου μπορούν να ανατρέψουν τον κανόνα της πενταετούς παραγραφής.