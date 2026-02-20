Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εντείνει τις προετοιμασίες για την πλήρη εφαρμογή του Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (ΜΣΠΑ – CBAM), ενός νέου ευρωπαϊκού εργαλείου που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντα υψηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η διαδικασία αδειοδότησης των εισαγωγέων βρίσκεται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2026.

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στόχος του είναι να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που «ενσωματώνονται» σε προϊόντα τα οποία παράγονται εκτός ΕΕ και εισάγονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αποτρέψει το φαινόμενο της «διαρροής άνθρακα», δηλαδή τη μεταφορά της παραγωγής σε χώρες με χαμηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΑΔΕ, ως Εθνική Αρχή εφαρμογής του μηχανισμού στην Ελλάδα, έχει ήδη προχωρήσει στην έκδοση 121 αποφάσεων χορήγησης της ιδιότητας του «Αδειοδοτημένου Διασαφιστή ΜΣΠΑ». Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της χώρας και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλοι οι εισαγωγείς που φέρνουν στην Ελλάδα προϊόντα όπως σίδηρο, χάλυβα, τσιμέντο, αλουμίνιο, λιπάσματα, υδρογόνο και ηλεκτρική ενέργεια, και των οποίων οι εισαγωγές υπερβαίνουν τους 50 τόνους καθαρής μάζας ετησίως, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν τη συγκεκριμένη άδεια. Όσοι δεν την έχουν, δεν θα μπορούν να διαθέτουν τα προϊόντα αυτά στην αγορά.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της Ευρωπαϊκής Πύλης CBAM και απαιτεί ενεργό αριθμό EORI, καθώς και ταυτοποίηση με κωδικούς Taxisnet. Οι εισαγωγείς που θα καταθέσουν εμπρόθεσμα την αίτησή τους έως τις 31 Μαρτίου 2026 θα μπορούν να συνεχίσουν προσωρινά τις εισαγωγές τους μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΑΑΔΕ καλεί τους οικονομικούς φορείς να ενημερωθούν έγκαιρα και να προετοιμαστούν, επισημαίνοντας ότι ο CBAM δεν αποτελεί μόνο διοικητική υποχρέωση, αλλά ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη ευρωπαϊκή αγορά.