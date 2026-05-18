Για τα περιστατικά στις φυλακές Κορυδαλλού οι συγγενείς των θυμάτων θα απευθυνθούν στους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ.

Σοκ σχετικά με τις συνθήκες κράτησης που επικρατούν στις φυλακές Κορυδαλλού προκαλούν δύο βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στα οποία απεικονίζονται αλλοδαποί να πέφτουν θύματα ξυλοδαρμών από συκγρατούμενούς τους προκειμένου να τους αποσπάσουν χρήματα.

Τα ντροπιαστικά αυτά περιστατικά έδωσε στο φως της δημοσιότητας το MEGA. Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται ένας άνδρας ασιατικής καταγωγής να χτυπάει με μένος συγκρατούμενούς του. Μάλιστα, ο δράστης είναι εκτίει ισόβια κάθειρξη και έχει κατηγορηθεί για δολοφονία σε άλλο κατάστημα κράτησης.

Συγγενείς των θυμάτων αναμένεται να απευθυνθούν στην υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., καθώς η στάση των σωφρονιστικών υπαλλήλων προκειμένου να αποτραπούν τέτοια φαινόμενα προκαλεί έντονο προβληματισμό.

Για το περιστατικό, «οι υπεύθυνοι του αρμόδιου υπουργείου δηλώνουν άγνοια και ότι θα εξετάσουν το τι ακριβώς συμβαίνει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dilzxckujss9?integrationId=40599y14juihe6ly}