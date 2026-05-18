Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο 55χρονος εντοπίστηκε κατά την άφιξή του στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Στη σύλληψη ενός 55χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 55χρονος αλλοδαπός εντοπίστηκε κατά την άφιξή του στη χώρα με πτήση από το Κάιρο. Από τον έλεγχο που ακολούθησε στις αποσκευές του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.479 πακέτα λαθραία τσιγάρα.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.