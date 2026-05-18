Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στην Άρτα για δύο 13χρονους που εγκλωβίστηκαν στην κοίτη του ποταμού Άραχθου

Επιχείρηση διάσωσης δύο 13χρονων στήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/05) στην Άρτα, όταν οι ανήλικοι βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κοίτη του ποταμού Άραχθου, μη μπορώντας να επιστρέψουν μόνοι τους στη στεριά.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Αρχαιολογικού Μουσείου Άρτας, κοντά στο Γεφύρι. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τα δύο παιδιά παγιδεύτηκαν σε σημείο εντός του ποταμού και βλέποντας ότι η επιστροφή ήταν αδύνατη κάλεσαν σε βοήθεια.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση, με δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο. Πιο συγκεκριμένα, επιχείρησαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες καθώς και αστυνομικοί.

Σημαντικός παράγοντας που δυσκόλεψε την επιχείρηση είναι η απρόβλεπτη ροή των υδάτων του Άραχθου εξαιτίας του υδροηλεκτρικού εργοστασίου. Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε άμεση ενημέρωση και επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να είναι έτοιμος να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου σε περίπτωση που χρειαζόταν να ανακοπεί η ροή του νερού για τη διευκόλυνση των διασωστών.

Οι δύο 13χρονοι απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους.