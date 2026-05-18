Η παρέμβαση Πολάκη σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλλήνη.

Παρέμβαση από την Παλλήνη έκανε το βράδυ της Δευτέρας (18/05), ο Παύλος Πολάκης, αναλύοντας πώς οι 1,5 εκατ. ψηφοφόροι θα επιστρέψουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως μεταξύ άλλων είπε, «σήμερα τα πράγματα είναι πιο απλά, είμαστε σε ένα σταυροδρόμι.

Δεν χάσαμε μόνο του 800.000 το 2023, χάσαμε και 500.000 από τον Γενάρη έως τον Σεπτέμβριο του 2015» και συνέχισε:

«Αυτός ο κόσμος πρέπει να εμπνευστεί για να ξαναγυρίσει. Με θολά μηνύματα δεν θα γυρίσει, θέλει ξεκάθαρα προτάγματα και αυτό είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για μέτωπο.

…Είχα κάνει μια πρόταση για το μέτωπο. Για να συγκρουστούμε με το σύστημα της διαπλοκής έχει αγκωνάρια.

Χωρίς δημόσια ΔΕΝ το ρεύμα δεν φτηναίνει .

Χωρίς δημόσια Εθνική Τράπεζα δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε που πάει το χρήμα. Το πληρώσαμε. Αναπτυξιακή τράπεζα φτιάχναμε 5 χρόνια.

Αν δεν πάρουμε τον έλεγχο του ενός διυλιστηρίου, όπως το είχαμε, θα συνεχίζουν να κερδίζουν 35 δολάρια το βαρέλι .

Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε».

