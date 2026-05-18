Σύμφωνα με τον ίδιο, υποχωρεί προσωρινά μόνο και μόνο επειδή του το ζήτησαν ηγέτες του Κόλπου αφού είναι σίγουροι ότι θα γίνει συμφωνία, έγραψε στο Truth Social, συμπληρώνοντας και μια νέα απειλή ο Τραμπ.

Με νέα ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώνει ότι δεν θα επιτεθεί αύριο στο Ιράν, όπως είχε προγραμματίσει.

«Ο Εμίρης του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, ο πρίγκιπας Διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ, και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, μου ζήτησαν να αναβάλω την προγραμματισμένη στρατιωτική μας επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία είχε προγραμματιστεί για αύριο, δεδομένου ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι, κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία, η οποία θα είναι πολύ αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει, το σημαντικότερο, καθόλου πυρηνικά όπλα για το Ιράν!» έγραψε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε ακόμα πως για αυτούς τους λόγους και «με βάση τον σεβασμό μου προς τους προαναφερθέντες ηγέτες, έχω δώσει εντολή στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγό Ντάνιελ Κέιν, και στον Στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, να μην πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν αύριο, αλλά τους έχω δώσει περαιτέρω οδηγίες να είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με μια ολοκληρωτική, μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία» είπε για μία ακόμα φορά ο Τραμπ επαναλαμβάνοντας τις γνωστές απειλές του.

Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο New York Post πως «δεν είναι ανοιχτός» σε παραχωρήσεις προς την Τεχεράνη μετά την τελευταία αντίδραση του Ιράν στις προσπάθειες των ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Σε μια νέα απειλή του είπε ότι το Ιράν γνωρίζει «τι θα συμβεί σύντομα». Ο Τραμπ φαινομενικά έκλεισε την πόρτα στην προσφορά του Ιράν την Κυριακή για διπλωματικές συνομιλίες και ερωτηθείς για το σχόλιό του την Παρασκευή ότι θα ήταν πρόθυμος να δεχτεί ένα 20ετές μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν, παρενέβη για να αναθεωρήσει και να τονίσει κάθετα πως: «Δεν είμαι ανοιχτός σε τίποτα αυτή τη στιγμή». Αρνήθηκε ωστόσο να επεκταθεί σε λεπτομέρειες.«Δεν μπορώ πραγματικά να σας μιλήσω γι' αυτό. Πάρα πολλά πράγματα συμβαίνουν», είπε.

Δήλωσε ότι δεν είναι «απογοητευμένος» με την Τεχεράνη, ενώ ξεκαθάρισε ότι το Ιράν γνωρίζει πλήρως ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προκαλέσουν περισσότερο πόνο.

«Μπορώ να σας πω ότι θέλουν να κάνουν μια συμφωνία περισσότερο από ποτέ, επειδή ξέρουν ότι είμαστε... τι θα συμβεί σύντομα», είπε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά με τους ισχυρισμούς περιφερειακών πηγών ότι το Ιράν προσπαθεί να «περιμένει» την Ουάσινγκτον τόσο για το πυρηνικό ζήτημα όσο και για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αρνήθηκε ότι έχει ακούσει κάτι τέτοιο και συμπλήρωσε «Δεν ακούω τίποτα. Δεν μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό. Είναι μια διαπραγμάτευση. Δεν θέλω να είμαι ηλίθιος».