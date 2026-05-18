Μετά από μήνες δικαστικής διαμάχης και νομικών αμφιβολιών, ο Τραμπ απέσυρε την αγωγή των 10 δισ. δολαρίων κατά της IRS για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέληξαν σε συμβιβασμό σχετικά με την αγωγή ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχε καταθέσει κατά της Εφορίας (IRS) για τη διαρροή των φορολογικών του δηλώσεων από έναν κυβερνητικό εργολάβο, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατατέθηκε τη Δευτέρα (18/05).

Εκπρόσωποι της νομικής ομάδας του Τραμπ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης απέφυγαν να κάνουν κάποιο σχόλιο σχετικά με τους όρους της συμφωνίας. Ωστόσο, οι δικηγόροι του Τραμπ υπέβαλαν τη Δευτέρα ειδοποίηση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μαϊάμι, με την οποία αποσύρουν την αγωγή που είχε κατατεθεί τον Ιανουάριο.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε αφού η ομοσπονδιακή δικαστής Κάθλιν Γουίλιαμς, η οποία επιβλέπει την υπόθεση, εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η δίκη θα μπορούσε να προχωρήσει, δεδομένου ότι ο Τραμπ ήταν ουσιαστικά ταυτόχρονα ενάγων και εναγόμενος.

Η Γουίλιαμς, σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, είχε διατάξει και τις δύο πλευρές να καταθέσουν επίσημα νομικά επιχειρήματα για το ζήτημα μέχρι την Τετάρτη και προχώρησε στο ασυνήθιστο βήμα να διορίσει εξωτερικούς δικηγόρους ώστε να συμβουλεύσουν το δικαστήριο πάνω στα νομικά ερωτήματα που προέκυπταν. Είχε προγραμματίσει ακρόαση για την επόμενη εβδομάδα, όμως στη νέα κατάθεση των δικηγόρων του Τραμπ υποστηρίζεται ότι η υπόθεση έχει πλέον λήξει, καθώς έχει το δικαίωμα να αποσύρει την αγωγή σε πρώιμο στάδιο χωρίς δικαστική έγκριση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τέσσερις μήνες μετά την αγωγή που κατέθεσαν ο Τραμπ, οι γιοι του και η οικογενειακή του επιχείρηση κατά της IRS, ζητώντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια επειδή, όπως υποστήριξαν, απέτυχε να επιβλέψει σωστά έναν εργολάβο που διέρρευσε τις φορολογικές δηλώσεις του προέδρου και άλλων πλούσιων Αμερικανών στα μέσα ενημέρωσης πριν από επτά χρόνια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο εργολάβος, Τσαρλς Λίτλτζον, δήλωσε ένοχος το 2023 για τη διαρροή των φορολογικών δηλώσεων του Τραμπ, καθώς και χιλιάδων άλλων εύπορων Αμερικανών. Ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον τον καταδίκασε σε πέντε χρόνια φυλάκισης , τη μέγιστη ποινή που μπορούσε να λάβει βάσει της συμφωνίας ομολογίας ενοχής με τους εισαγγελείς. Ο Λίτλτζον έχει ασκήσει έφεση, υποστηρίζοντας ότι η ποινή ήταν υπερβολικά αυστηρή.

Η αστική αγωγή του Τραμπ προκάλεσε εξαρχής επικρίσεις στον νομικό και φορολογικό κόσμο, λόγω της πρωτοτυπίας μιας υπόθεσης όπου ο πρόεδρος στρέφεται νομικά κατά της ίδιας της κυβέρνησης που διοικεί.

«Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι καταθέτει την αγωγή υπό την προσωπική του ιδιότητα, είναι ο εν ενεργεία πρόεδρος και οι κατονομαζόμενοι αντίδικοί του είναι φορείς των οποίων οι αποφάσεις υπόκεινται στη δική του καθοδήγηση», έγραψε η Γουίλιαμς σε τετρασέλιδη απόφαση τον περασμένο μήνα. «Δεν είναι σαφές στο δικαστήριο αν τα μέρη βρίσκονται σε επαρκώς αντίθετες θέσεις ώστε να ικανοποιείται η συνταγματική απαίτηση περί πραγματικής διαφοράς ή αντιδικίας».

Λίγο μετά την κατάθεση της αγωγής τον Ιανουάριο, ο Τραμπ είχε αναγνωρίσει ότι ήταν ασυνήθιστο να βρίσκεται και στις δύο πλευρές μιας δικαστικής υπόθεσης.

«Είναι πολύ ενδιαφέρον», είπε σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One. «Σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι φιλανθρωπικό, όπου θα δώσω χρήματα σε φιλανθρωπικούς σκοπούς».

Τον περασμένο μήνα, οι δικηγόροι του προέδρου δήλωσαν ότι επιθυμούσαν να «παγώσουν» την αγωγή για 90 ημέρες, ώστε να διαπραγματευτούν συμφωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης «προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη δικαστική διαμάχη».