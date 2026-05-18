Ο καφές αποτελεί μέρος της ανθρώπινης κουλτούρας για πάνω από 600 χρόνια. Οι άνθρωποι καταναλώνουν πλέον σχεδόν δύο κιλά καφέ ανά άτομο κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, συχνά με έντονες απόψεις για τις μεθόδους παρασκευής, τους κόκκους και τα μείγματα.

Σύμφωνα με νέα έρευνα ο καφές μπορεί να αυξήσει προσωρινά την αρτηριακή πίεση, ιδιαίτερα σε άτομα που σπάνια πίνουν ή έχουν ήδη υπέρταση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο καφές πρέπει να εξαφανιστεί από τη ρουτίνα κάποιου επειδή ανησυχεί για την υγεία της καρδιάς του. Τι ακριβώς κάνει ο καφές στην αρτηριακή πίεση και σε ποιο βαθμό θεωρείται ασφαλής;

Πώς η καφεΐνη αυξάνει την αρτηριακή πίεση

Η καφεΐνη δρα ως διεγερτικό των μυών και μπορεί να αυξήσει τον καρδιακό ρυθμό σε ορισμένα άτομα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να συμβάλει σε έναν ακανόνιστο καρδιακό παλμό, δηλαδή σε αρρυθμία.

Επίσης, προκαλεί την απελευθέρωση αδρεναλίνης από τα επινεφρίδια. Αυτή η αντίδραση προκαλεί ταχύτερους παλμούς της καρδιάς και στένωση των αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση. Τα επίπεδα καφεΐνης στην κυκλοφορία του αίματος συνήθως κορυφώνονται μεταξύ 30 λεπτών και δύο ωρών μετά την κατανάλωση καφέ. Ο χρόνος «ζωής» της είναι 3-6 ώρες, που σημαίνει ότι η ποσότητα στο αίμα μειώνεται περίπου στο μισό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Αρκετοί παράγοντες επηρεάζουν την ταχύτητα με την οποία το σώμα επεξεργάζεται την καφεΐνη. Η ηλικία έχει σημασία, επειδή τα παιδιά έχουν μικρότερο, λιγότερο ανεπτυγμένο συκώτι που μεταβολίζει την καφεΐνη πιο αργά. Η γενετική παίζει επίσης ρόλο, καθώς ορισμένοι άνθρωποι διασπούν φυσικά την καφεΐνη πιο γρήγορα από άλλους. Όσοι πίνουν τακτικά καφέ, τείνουν επίσης να την απομακρύνουν από το σώμα πιο αποτελεσματικά.

Οι ανασκοπήσεις ερευνών δείχνουν ότι η καφεΐνη από τον καφέ, την κόλα, τα ενεργειακά ποτά και τη σοκολάτα μπορεί να αυξήσει τη συστολική αρτηριακή πίεση και τη διαστολική αρτηριακή πίεση μετά την κατανάλωση. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πιο ανησυχητικό για άτομα που έχουν ήδη υπέρταση ή υπάρχουσα καρδιακή ή ηπατική νόσο. Όποιος έχει αυτές τις παθήσεις θα πρέπει να συζητήσει την πρόσληψη καφεΐνης με τον γιατρό του.

Ο καφές περιέχει περισσότερα από καφεΐνη

Ο καφές αποτελείται από εκατοντάδες φυτοχημικά, ενώσεις που επηρεάζουν τη γεύση, το άρωμα και ενδεχομένως την υγεία. Ορισμένες από αυτές τις ενώσεις μπορεί να επηρεάσουν άμεσα την αρτηριακή πίεση. Οι μελανοϊδίνες, για παράδειγμα, βοηθούν στη ρύθμιση της ισορροπίας των υγρών και των ενζύμων που εμπλέκονται στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης.

Μια άλλη ένωση που ονομάζεται κινικό οξύ έχει συνδεθεί με τη χαμηλότερη συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να βοηθήσει τα αιμοφόρα αγγεία να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, διευκολύνοντάς τα να διαχειρίζονται τις αλλαγές στην πίεση.

Αυξάνει ο καφές τον κίνδυνο υπέρτασης;

Οι ερευνητές εξέτασαν προσεκτικά εάν ο καφές προκαλεί στην πραγματικότητα μακροχρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση. Μια ανασκόπηση συνδύασε δεδομένα από 13 μελέτες που αφορούσαν περίπου 315.000 άτομα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, 64.650 συμμετέχοντες ανέπτυξαν υπέρταση. Συνολικά, οι ερευνητές δεν βρήκαν σαφή σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και του μεγαλύτερου κινδύνου ανάπτυξης υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Τα ευρήματα παρέμειναν σταθερά ανεξάρτητα από το φύλο, την πρόσληψη καφέ, τον καφέ με καφεΐνη έναντι του καφέ χωρίς καφεΐνη, τις συνήθειες καπνίσματος ή τη διάρκεια της μελέτης. Σε πέντε μελέτες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ και σε επτά μελέτες χαμηλότερης ποιότητας, εμφανίστηκαν ορισμένα ευρήματα χαμηλότερου κινδύνου αλλά οι ερευνητές σημείωσαν ότι αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται προσεκτικά.

Μια άλλη μελέτη από την Ιαπωνία παρακολούθησε περισσότερους από 18.000 ενήλικες ηλικίας 40 -79 ετών για σχεδόν 19 χρόνια. Περίπου 1.800 συμμετέχοντες είχαν πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση βαθμού 2 -3), που ορίζεται ως συστολική αρτηριακή πίεση 160 ή υψηλότερη ή διαστολική αρτηριακή πίεση 100 ή υψηλότερη. Σε αυτήν την ομάδα, τα άτομα που έπιναν δύο ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ ημερησίως είχαν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήματα, συμπεριλαμβανομένης καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου, σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν.

Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν τον ίδιο αυξημένο κίνδυνο μεταξύ ατόμων με φυσιολογική αρτηριακή πίεση ή ήπια (βαθμού 1) υπέρταση (συστολική αρτηριακή πίεση). Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν εντελώς τον καφέ. Αντίθετα, οι ειδικοί συνιστούν να δίνετε προσοχή στη συνολική υγεία, την πρόσληψη καφεΐνης και τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

ΟΙ ειδικοί συνιστούν:

- να γνωρίζετε την αρτηριακή σας πίεσης, το ιστορικό υγείας και τα τρόφιμα και τα ποτά που περιέχουν καφεΐνη

- να λαμβάνετε υπόψη όλους τους παράγοντες που επηρεάζουν την αρτηριακή πίεση, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού ιστορικού, της διατροφής, της πρόσληψης αλατιού και της σωματικής δραστηριότητας

- να αποφεύγετε την καφεΐνη πριν από έλεγχο αρτηριακής πίεσης, επειδή μπορεί να επηρεάσει προσωρινά τα αποτελέσματα

- να αποφεύγετε την κατανάλωση καφεΐνης αργότερα μέσα στην ημέρα εάν επηρεάζει τον ύπνο

- να προσπαθείτε να περιορίσετε την πρόσληψη καφέ σε τέσσερα φλιτζάνια την ημέρα ή λιγότερα ή να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επιλέγετε ντεκαφεϊνέ

- εάν η συστολική αρτηριακή σας πίεση είναι 160 ή υψηλότερη ή η διαστολική αρτηριακή σας πίεση είναι 100 ή υψηλότερη, σκεφτείτε να περιορίσετε τον καφέ σε ένα φλιτζάνι ημερησίως και να μιλήσετε με τον γιατρό σας.

Με πληροφορίες του sciencedaily