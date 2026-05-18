Οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» στη Μύκονο. Στο νησί η Λίλι Κόλινς.

Στη δημοσιότητα ήρθαν το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, οι πρώτες εικόνες από τα γυρίσματα της σειράς «Emily in Paris» που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στη Μύκονο.

Η παραγωγή βρίσκεται στο νησί της τελευταίες ημέρες όπου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι λήψεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Πέτρου Νάζου και το ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τα γυρίσματα ξεκίνησαν σήμερα στην παραλία του Άγιου Σώστη, ενώ σειρά έχει μεταξύ άλλων, η Χώρα της Μυκόνου και οι Ανεμόμυλοι. Μάλιστα, στο σημείο απέναντι από τους Μύλους έχει στηθεί το απαραίτητο σκηνικό που θυμίζει λαϊκή αγορά και πρόκειται να πραγματοποιηθούν γυρίσματα με πολλούς βοηθητικούς ηθοποιούς.

Παράλληλα, η Λίλι Κόλινς μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της βρίσκονται στο νησί, ενώ τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

