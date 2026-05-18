Οι πρώτες δηλώσεις της Antigoni μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Eurovision 2026.

Η Antigoni ήταν η φετινή εκπρόσωπος της Κύπρου στη Eurovision και συμμετείχε με το τραγούδι «Jalla» διεκδικώντας μία από τις καλύτερες θέσεις στον μεγάλο τελικό.

Η νεαρή ερμηνεύτρια συμμετείχε στον Β’ Ημιτελικό όπου και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη βραδιά του τελικού, ωστόσο παρά την σκηνική της παρουσία και το γεμάτο ενέργεια τραγούδι της, κατέκτησε την 19η θέση, συγκεντρώνοντας 75 βαθμούς.

Σε δηλώσεις που είχε κάνει η ίδια στο πρόσφατο παρελθόν, είχε τονίσει ότι θα δώσει τον καλύτερό της εαυτό με σκοπό να φτάσει όσο πιο κοντά στην κορυφή.

Η πρωτιά ωστόσο φέτος, ανήκει στη Βουλγαρία, με τα προγνωστικά να πέφτουν έξω σε σχέση με τα φαβορί και τις πιο δυνατές παρουσίες του φετινού διαγωνισμού.

Με την άφιξή της στην Κύπρο, η Antigoni μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών και ένα σύντομο απόσπασμα αυτών προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου στον αέρα του «Πρωίαν σε είδον».

Μιλώντας για τη συμμετοχή της, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ήταν κάτι crazy. Η αλήθεια είναι ότι ήταν το όνειρό μου να εκπροσωπήσω την Κύπρο και αυτό έχω κάνει. Ήταν κάτι πολύ φανταστικό. Όταν τελείωσα από τη σκηνή ένιωθα ότι «I was flying», ήταν υπέροχο. Ήθελα πάρα πολύ να δώσω πιο δυνατή θέση για την Κύπρο μας, ήθελα πάρα πολύ, έτσι συγγνώμη που δεν έγινε αυτό. Είμαι ευχαριστημένη, είμαι ευγνώμων για το ταξίδι. Έζησα το όνειρό μου εκεί στη σκηνή. Αγαπάω το τραγούδι, αγαπάω τις χορεύτριές μου, και όλη την ομάδα, και όλο τον κόσμο που με στηρίζει. Αλλά ναι, εντάξει, ήθελα κάτι πιο δυνατό, αλλά είναι η αρχή».

Στην συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια πρόσθεσε: «Το νιώθω λίγο ως αποτυχία. Μόνο γιατί ήθελα πάρα πολύ να φέρω πιο δυνατή θέση για την Κύπρο. Ό,τι μπορούσα εγώ, έκανα. Το performance μου, πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Με το voting, δεν είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια του Θεού».

«Νομίζω, κέρδισα το ταξίδι. Κέρδισα να γνωρίσω όλο τον κόσμο στην Κύπρο, που μου έχουν δείξει τόσο πολλή αγάπη και στήριξη. Και είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περήφανη για αυτό που έχουμε κάνει…», κατέληξε η Antigoni.

Ο πίνακας με την τελική ψηφοφορία

Η τελική βαθμολογία ανέδειξε την Βουλγαρία με 516 πόντους και ακολούθησε το Ισραήλ με 343 πόντους. Την τριάδα ολοκλήρωσε η Ρουμανία με 296 βαθμούς.

Ο Akylas, παρά τα προγνωστικά τερμάτισε δέκατος με 220 βαθμούς και η Φινλανδία – αν και το μεγάλο φαβορί – βγήκε έκτη με 279 πόντους.

