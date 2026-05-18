Ο Κάμι Ρίτα γεννήθηκε στο ίδιο χωριό με τον Τένζινγκ Νοργκάι, ο οποίος μαζί με τον Νεοζηλανδό Έντμουντ Χίλαρι, ήταν οι πρώτοι που ανέβηκαν στο Έβερεστ το 1953.

Ένας διάσημος Νεπαλέζος οδηγός σέρπα ανέβηκε στο Έβερεστ για 32η φορά την Κυριακή, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ που είχε θέσει πέρυσι.

Ο 56χρονος Κάμι Ρίτα έφτασε στην κορυφή των 8.849 μέτρων, την υψηλότερη στον κόσμο, ενώ ξεναγούσε πελάτες από την εταιρεία 14 Peaks Expedition.

Το υπουργείο Τουρισμού τον συνεχάρη για την επίτευξη του «ιστορικού ορόσημου» και για τη συμβολή του στην προώθηση του ορεινού τουρισμού. Ο 56χρονος σέρπα έφτασε στην κορυφή στις 10:12 π.μ. (τοπική ώρα) την Κυριακή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι μια γυναίκα σέρπα, η 52χρονη Λάκπα είχε κάνει την 11η ανάβαση της στην κορυφή, ρεκόρ στην καττηγορία των γυναικών. Ωστόσο, δεν ήταν διαθέσιμες περισσότερες λεπτομέρειες για τις αναβάσεις.

Ο Κάμι Ρίτα ανέβηκε στην κορυφή για πρώτη φορά το 1994 και επαναλαμβάνει το κατόρθωμα κάθε χρόνο εκτός από το 2014, το 2015 και το 2020, όταν οι αποστολές στο Έβερεστ είχαν διακοπεί για διάφορους λόγους. Συνολικά πάνω από 8.000 άνθρωποι έχουν ανέβει στο Έβερεστ, πολλοί από αυτούς αρκετές φορές.

Μεταξύ των ορειβατών που δεν είναι σέρπα, το ρεκόρ κατέχει ο Βρετανός οδηγός Κέντρον Κουλ, ο οποίος έχει ανέβει 19 φορές, ακολουθούμενος από τους Αμερικανούς ορειβάτες Ντέιβ Χαν και Γκάρετ Μάντισον, με 15 αναβάσεις ο καθένας. Οι Κουλ και Μάντισον βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Έβερεστ για να βελτιώσουν τα ρεκόρ τους.

Η καθοδήγηση ξένων ορειβατών στο Έβερεστ και σε άλλες κορυφές παρέχει κρίσιμο οικογενειακό εισόδημα σε πολλούς σέρπα, ιθαγενείς δηλαδή της περιοχής Σολουκούμπου, που βρίσκεται το Έβερεστ.

Οι αρχές έχουν εκδώσει 492 άδειες σε ορειβάτες για το Έβερεστ για την αναρριχητική περίοδο Μαρτίου - Μαΐου, ενώ τρεις Νεπαλέζοι ορειβάτες έχουν πεθάνει στο βουνό μόνο αυτόν τον μήνα.

Με πληροφορίες του CNN