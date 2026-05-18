Μπορεί ο Παύλος Μαρινάκης λόγω του θεσμικού του ρόλου να επιχείρησε σήμερα να υποβαθμίσει την αιχμηρή ομιλία του Νίκου Δένδια στο Συνέδριο της ΝΔ, όμως οι περισσότεροι είδαν το ξεδίπλωμα μίας ολοκληρωμένης εναλλακτικής πολιτικής πλατφόρμας για την «επόμενη μέρα».

Ο υπουργός Άμυνας είπε με δηκτικό τρόπο πως οι πολίτες «περιμένουν να αλλάξουμε τη χώρα, αλλιώς κινδυνεύουν να μας αλλάξουν εκείνοι», τόνισε με νόημα πως το γενετικό υλικό της ΝΔ «δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών, δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας» και εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις δημοσκοπήσεις.

Αρκετοί συμφώνησαν με τα όσα είπε, αλλά κυρίως στα πηγαδάκια που δημιουργήθηκαν στο περιθώριο του Συνεδρίου. Ο Δημήτρης Καιρίδης, από την άλλη, δήλωσε δημοσίως ότι συμφωνεί με κάποιες από τις επισημάνσεις του Νίκου Δένδια. «Προφανώς ο Ν. Δένδιας είναι ένας πολύ προβεβλημένος υπουργός με σπουδαίο έργο που έκανε κάποιες επισημάνσεις οι οποίες λίγο πολύ όλους μας βρίσκουν σύμφωνους», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1».

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν τον βρίσκει σύμφωνο η διατύπωσή του για «περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών» και «μισθοφόρους της εξουσίας», απάντησε: «Το ότι μας εκλέγει ο κόσμος κι είμαστε για τον κόσμο, τώρα ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν ήταν ικανοποιητικό κι όλα τα υπόλοιπα είναι μια διαπίστωση η οποία από τον Μητσοτάκη μέχρι το τελευταίο στέλεχος της ΝΔ θα τον έβρισκε σύμφωνο, από εκεί και πέρα ο Ν. Δένδιας δεν είναι τρίτος παρατηρητής, συμμετέχει και μάλιστα από υψηλό πόστο ευθύνης στην κυβέρνηση κι αυτός και όλοι μας έχουμε τη συν-ευθύνη. Δεν είμαστε αμέτοχοι δηλαδή, με τα καλά και με τα κακά, νομίζω πολύ περισσότερα τα καλά».

Μ. Καλ.