Το Βεάκειο επιστρέφει και φέτος, από τις αρχές του Ιουνίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Τα φώτα ανάβουν ξανά στο Βεάκειο Θέατρο και ο αγαπημένος θερινός προορισμός του Πειραιά επιστρέφει δυναμικά για ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο και μοναδικές βραδιές, με φόντο τη μαγευτική θέα στον Σαρωνικό!



Μέσα σε μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στον λόφο του Προφήτη Ηλία, το Βεάκειο δίνει και εφέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία για όλους.



Την Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 21:00, ο Νίκος Απέργης ανεβαίνει στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια στην επίσημη πρεμιέρα των εκδηλώσεων! Μαζί του θα εμφανιστεί η Έλενα Παπαπαναγιώτου, συμπληρώνοντας μια μουσική βραδιά που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό.



Η συναυλία πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο και αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στην Αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός και Αθλητισμός στις Γειτονιές μας».



Από τις αρχές του Ιουνίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Βεάκειο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλες συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αρχαίο δράμα, παιδικές παραγωγές, stand-up comedy και δράσεις τοπικών συλλόγων, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό του ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της Αττικής.



Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, το εμβληματικό θέατρο του Πειραιά επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ, φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσει και αυτό το καλοκαίρι στα πολιτιστικά δρώμενα της Αττικής και να χαρίσει στο κοινό στιγμές που θα θυμάται για καιρό.



Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων βρίσκεται στην επίσημη ιστοσελίδα: veakeiotheatre.gr

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε: «Το Βεάκειο Θέατρο αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό του Πειραιά. Είναι ένα θέατρο που κουβαλά μνήμες, στιγμές και τη ζωντανή σχέση της πόλης μας με τη μουσική, το θέατρο και την καλλιτεχνική δημιουργία.



Για ακόμα ένα καλοκαίρι, το Βεάκειο ανοίγει τις πύλες του με στόχο να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού για όλους.



Η έναρξη των εφετινών εκδηλώσεων με μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στέλνει ακριβώς αυτό το μήνυμα: ότι το καλοκαίρι στον Πειραιά ανήκει σε όλους. Ότι οι δημόσιοι πολιτιστικοί χώροι μπορούν να αποτελούν τόπους συνάντησης, χαράς και δημιουργίας.



Θέλουμε το Βεάκειο να είναι ένας χώρος ανοιχτός, φιλόξενος και προσιτός, ένας τόπος συνάντησης, ψυχαγωγίας και πολιτιστικής έκφρασης, όπου κάθε καλοκαιρινή βραδιά θα γίνεται μια ξεχωριστή εμπειρία για το κοινό.



Η περσινή χρονιά απέδειξε ότι το Βεάκειο μπορεί να εξελίσσεται, να ανανεώνεται και να παραμένει ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για την πόλη μας. Συνεχίζουμε με την ίδια διάθεση και ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια, ώστε το θέατρο να φιλοξενεί ποιοτικές παραγωγές, σημαντικούς καλλιτέχνες και εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.



Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Περιφέρεια Αττικής για τη συνεργασία στη μεγάλη συναυλία έναρξης, καθώς και τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και τον αρμόδιο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γιάννη Χατζηαλέξη για τη σημαντική δουλειά και την επιμέλεια του εφετινού προγράμματος εκδηλώσεων».

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού, Γιάννης Χατζηαλέξης, δήλωσε: «Για κάθε Πειραιώτη και Πειραιώτισσα, το καλοκαίρι σημαίνει "ραντεβού στο Βεάκειο".



Έχουμε την τύχη να διαθέτουμε ένα από τα ομορφότερα θερινά θέατρα της Αττικής, με το ηλιοβασίλεμα του Προφήτη Ηλία και τη δροσιά του Σαρωνικού να αποτελούν το φυσικό μας σκηνικό.



Με οδηγό την περσινή αγάπη του κόσμου, ξεκινάμε και εφέτος με μια μεγάλη γιορτή και ανοιχτές πόρτες για όλους. Το εφετινό πρόγραμμα ισορροπεί ανάμεσα στο σύγχρονο και το κλασικό, δίνει βήμα σε σημαντικές παραγωγές και ενισχύει τους δεσμούς μας με τους ανθρώπους της πόλης μας. Καλούμε μικρούς και μεγάλους, αλλά και κάθε επισκέπτη της πόλης, να ανηφορίσουν στον λόφο του Προφήτη Ηλία, για να ζήσουμε μαζί ακόμη ένα ξεχωριστό καλοκαίρι, εκεί όπου το καλοκαίρι στον Πειραιά είναι πάντα… αλλιώς.

Καλούμε τον κόσμο να έρθει για τη θέα και να μείνει για το θέαμα!».

Η καλλιτεχνική εκπροσώπηση του Νίκου Απέργη και της Έλενας Παπαπαναγιώτου ανήκει στην PANIK Entertainment Group.

Πληροφορίες εισόδου για τη συναυλία έναρξης

Η είσοδος στη συναυλία του Νίκου Απέργη (2 Ιουνίου) είναι δωρεάν. Για τη διασφάλιση της ομαλής προσέλευσης, απαιτείται η προμήθεια δωρεάν ηλεκτρονικής πρόσκλησης.

Τρόποι διάθεσης δωρεάν προσκλήσεων



Online:μέσω της πλατφόρμας more.com

Φυσικό σημείο:

Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά

Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τρίτης): 10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00

Σάββατο: 16:00 - 21:00

Κυριακή: 18:00 - 21:00



Η είσοδος στον χώρο της συναυλίας επιτρέπεται αποκλειστικά με την επίδειξη της δωρεάν πρόσκλησης.

Παρακαλείται το κοινό να προμηθεύεται πρόσκληση μόνο εφόσον είναι βέβαιο ότι θα παρευρεθεί, ώστε να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους θεατές.

