Ο ΛΕΞ επιστρέφει με νέο καλοκαιρινό tour.

Μετά από ένα «καυτό» καλοκαίρι στο οποίο ο ΛΕΞ έβαλε «φωτιά» στο ΟΑΚΑ με τις δύο back-to-back συναυλίες αλλά και τις 40.000 κόσμου στο Καυτατζόγλειο, ο Θεσσαλονικιός ράπερ ανακοίνωσε τις επτά πόλεις που θα εμφανιστεί στη νέα του περιοδεία.

Την ανακοίνωση την έκανε ο ίδιος ο ΛΕΞ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Η αρχή θα γίνει στις 13 Ιουνίου στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ στις 21 Ιουνίου θα μεταβεί στη Λάρισα, στις 27 Ιουνίου στην Ξάνθη και την 1η Ιουλίου στην Πάτρα.

Οι συναυλίες φαίνεται ότι θα σταματήσουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με την επόμενη να είναι προγραμματισμένη για τις 2 Σεπτεμβρίου στον Βόλο. Στις 5 Σεπτεμβρίου ο ΛΕΞ θα μεταβεί πάλι στην Κρήτη, αυτή τη φορά στα Χανιά, με την περιοδεία να ολοκληρώνεται στις 19 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα.

Η προπώληση για το «ΛΕΞ Tour 2026» έχει ξεκινήσει.