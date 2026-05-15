Ο Β’ Ημιτελικός για τη Eurovision 2026 έληξε δίνοντας ακόμη δέκα εισιτήρια για τον τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Βιέννη.

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, η Eurovision 2026 άνοιξε την αυλαία της με τον Β’ Ημιτελικό για να χαρίσει ένα υπερθέαμα στο κοινό και τους Eurofans.

Στη σκηνή ανέβηκαν με τη σειρά που ακολουθεί οι χώρες, με σκοπό να διεκδικήσουν το χρυσό εισιτήριο για τον Τελικό που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου: Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετονία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία.

Η τελική βαθμολογία προέκυψε από τις επιτροπές, που καλύπτει το 50% και τη ψηφοφορία του κοινού.

Ανάμεσα στις σημερινές συμμετοχές υπήρχαν και μερικά από τα πιο δυνατά «φαβορί» όπως η Δανία και η Αυστραλία.

Ο Akylas κατάφερε να κερδίσει την πρόκριση από τον Α’ Ημιτελικό με την Ελλάδα να ακούγεται πρώτη από τα μεγάφωνα.

Σήμερα, η Antigoni, επισφράγισε την παραμονή της στη Βιέννη και το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου.

Από τις χώρες που διαγωνίστηκαν σήμερα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, πέρασαν κατευθείαν στον τελικό.

Οι χώρες που προκρίθηκαν σήμερα είναι οι ακόλουθες:

• Βουλγαρία,

• Ουκρανία,

• Νορβηγία,

• Αυστραλία,

• Ρουμανία

• Μάλτα

• Κύπρος

• Αλβανία

• Δανία

• Τσεχία

Αυτές είναι όλες οι χώρες που ταξιδεύουν για τελικό:

• Ελλάδα,

• Φινλανδία

• Βέλγιο

• Σουηδία,

• Μολδαβία,

• Ισραήλ

• Σερβία

• Κροατία

• Λιθουανία

• Πολωνία

• Βουλγαρία,

• Ουκρανία

• Νορβηγία,

• Αυστραλία

• Ρουμανία

• Μάλτα

• Κύπρος

• Αλβανία

• Δανία

• Τσεχία