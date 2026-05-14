Η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026 έβαλε «φωτιά» στη σκηνή και χόρεψε στους ρυθμούς του «JALLA» μαζί με όλο το στάδιο.

Η Antigoni, η εκπρόσωπος της Κύπρου κατάφερε να βάλει «φωτιά» με την εμφάνισή της στη σκηνή της Eurovision 2026, κατακτώντας ένα από τα πιο δυνατά χειροκροτήματα του σταδίου.

Ανέβηκε στη σκηνή με αυτοπεποίθηση σε ένα σκηνικό με έντονα στοιχεία της Κύπρου και στο πλευρό της τέσσερις χορεύτριες ντυμένες σε λευκά χρώματα που χόρεψαν στους ρυθμούς του «JALLA», έσπασαν πιάτα και ανέβηκαν στα… τραπέζια.

Το τεράστιο τραπέζι που υπήρχε στο κέντρο της σκηνής έγινε η πίστα της Antigoni η οποία μάγεψε το κοινό και τους Eurofans όχι μόνο με τη φωνή και τη σκηνική της παρουσία, αλλά και με τους έντονους ρυθμούς του τσιφτετελιού της.

Πέρα από το ογκώδες έπιπλο που βρισκόταν στη σκηνή, οι LED φωτισμοί και κίονες «βαμμένοι» με μπλε φώτα προσέθεταν το δικό τους χαρακτήρα στην τελική εικόνα, ενώ λίγο αργότερα τα έντονα πυροτεχνήματα έβαλαν φωτιά στο show.

