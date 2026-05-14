Το «Jalla» της Antigoni ξεσήκωσε τη Βιέννη. Ωστόσο, έχεις αναρωτηθεί τι σημαίνει;

Η Antigoni ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στον δεύτερο ημιτελικό της φετινής Eurovision στη Βιέννη, καθηλώνοντας το κοινό με την εκρηκτική της παρουσία πάνω στη σκηνή.

Το τραγούδι που εκπροσωπεί την Κύπρο στη φετινή διοργάνωση, το «Jalla», έχει trendαρει στο YouTube και στις υπόλοιπες streaming πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές.

Αυτό όμως που γεννά την απορία σε αρκετούς «Eurofans», και όχι μόνο, είναι η σημασία πίσω από τη λέξη «Jalla», η οποία πέρα από τον τίτλο του τραγουδιού αποτελεί και το ρεφρέν.

Η λέξη «τζάλλα» είναι μία από τις πιο γνωστές και συχνές εκφράσεις στην κυπριακή διάλεκτο. Στην Κύπρο, το «τζάλλα» σήμαινει «κι'άλλο», «περισσότερο». Ωστόσο, η λέξη συνδέεται και με τα αραβικά.

Συνδέεται με την αραβική λέξη «yallah» και χρησιμοποιείται στην καθημερινή ομιλία και με τη σημασία «πάμε», «άντε» ή «γρήγορα». Στην Κύπρο η λέξη έχει περάσει εδώ και πολλά χρόνια στην καθομιλουμένη και ακούγεται πολύ συχνά σε φιλικές συζητήσεις και καθημερινές στιγμές.

Συνήθως η έκφραση «τζάλλα» χρησιμοποιείται για να προτρέψει κάποιον να κινηθεί πιο γρήγορα ή να ξεκινήσει κάτι. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πει «τζάλλα, πάμε» ή «τζάλλα φύαμε», δείχνοντας ανυπομονησία, ενθουσιασμό ή απλώς μια χαλαρή διάθεση στην κουβέντα.

Η χρήση της λέξης δείχνει και τις πολιτισμικές επιρροές που έχει δεχτεί η κυπριακή διάλεκτος μέσα στα χρόνια από γειτονικούς λαούς και γλώσσες της Ανατολικής Μεσογείου. Παρόλο που η προέλευσή της είναι ξένη, το «τζάλλα» θεωρείται πλέον απόλυτα συνδεδεμένη με την κυπριακή καθημερινότητα και τον τρόπο έκφρασης των Κυπρίων.

Σήμερα, η λέξη παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, κυρίως στον προφορικό λόγο, καθώς εκφράζει με απλό και άμεσο τρόπο την παρότρυνση, τη ζωντάνια και την αυθόρμητη επικοινωνία που χαρακτηρίζει την κυπριακή κουλτούρα.