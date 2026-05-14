Αποκατάσταση σχέσεων με Κίνα θα προτείνει ο πρώην πρωθυπουργός από την Ξάνθη - Επιμένει σε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

Μπορεί το Μαξίμου να επιχειρεί να υποβαθμίσει απολύτως την απουσία του Κώστα Καραμανλή από το Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο πρώην πρωθυπουργός ωστόσο με παρέμβαση-πλατφόρμα για τα γεωπολιτικά θα κάνει αισθητή την παρουσία του στην πολιτική ζωή.

Ο Κ. Καραμανλής το βράδυ της Πέμπτης, σε εκδήλωση στην Ξάνθη που οργανώνει ο ΣΕΚΕ του οποίου θα είναι πρόεδρος παρουσία του πρέσβη της Κίνας στη χώρα μας, θα επιμείνει σε μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, εν αντιθέσει προφανώς με αυτή που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης θα επιμείνει στην αποκατάσταση των σχέσεων με την Κίνα, υπενθυμίζοντας πώς κινήθηκαν οι δικές του κυβερνήσεις την περίοδο 2004-2009. Την ημέρα που το Πεκίνο επισκέπτεται ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ο πρώην πρωθυπουργός θεωρεί -και απολύτως σωστά- εθνικά επιζήμιο η κυβέρνηση Μητσοτάκη να είναι μονόπλευρα προσανατολισμένη αποκλειστικά στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών και επί επτά χρόνια η Αθήνα να εμφανίζεται ως μια πρωτεύουσα εχθρικά προσκείμενη στο Πεκίνο, κόντρα στα συμφέροντά μας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πόλεμο στην COSCO, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επισκέφτηκε ούτε μια φορά το Πεκίνο!

Ο πρώην πρωθυπουργός, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, θα αφήσει αιχμές και για τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ρωσία, ιδίως σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να συζητήσει με τον Πούτιν και τη στιγμή που το Κίεβο προχωρά σε εχθρικές κινήσεις κατά της Αθήνας με το drone στη Λευκάδα. Αξίζει να σημειωθεί πως η φιλοκυβερνητική προπαγάνδα συμπεριελάμβανε και τον πρώην πρωθυπουργό μεταξύ εκείνων που αποκαλούσε απαξιωτικά και χυδαία ...πουτινάκια (!), ενώ ο Κ. Καραμανλής είχε καταστεί στόχος της Ουάσιγκτον καθώς η κυβέρνησή του θεωρούνταν ότι ασκούσε φιλορωσική πολιτική!

Με την πλατφόρμα στην Ξάνθη για τα γεωπολιτικά ο πρώην πρωθυπουργός παρεμβαίνει ουσιαστικά στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και στέλνει μήνυμα για το πού θα πρέπει να στραφεί η εξωτερική πολιτική της χώρας...