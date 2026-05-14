Σήμερα ο Κ. Καραμανλής αναμένεται να συναντηθεί με τον πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα και τον εμπορικό του ακόλουθο. Η συνάντηση μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής της ΣΕΚΕ (Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος) της οποίας ηγείται, αλλά έχει εξόχως πολιτικό ενδιαφέρον.

Την στιγμή που η κυβέρνηση έχει προσδεθεί αμιγώς στο άρμα των ΗΠΑ η οποία με την σειρά της ανταγωνίζεται την Κίνα. Και όπως έλεγαν πολιτικοί φίλοι του πρώην πρωθυπουργού «καιρός είναι ο Κ. Καραμανλής να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε το 2009» υπονοώντας τα ανοίγματα που έκανε ως πρωθυπουργός με Ρωσία και Κίνα.

Ε.Σ