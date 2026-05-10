Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Η επική, όλο χιούμορ, ατάκα του Κώστα Καραμανλή στην Μπακογιάννη.

Για πρώτη φορά θα απουσιάσει ο Κώστας Καραμανλής από το Συνέδριο της ΝΔ.

Την Πέμπτη που τον επισκέφτηκε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος στο γραφείο του στους Αμπελόκηπους ως πρόεδρος του Συνεδρίου (ΕΔΩ) έλαβε και επισήμως αρνητική απάντηση.

Όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, που τον επισκέφτηκε λίγες μέρες νωρίτερα.

Με τον Θοδωρή Ρουσόπουλος ο Κώστας Καραμανλής διατηρεί αρκετά καλή προσωπική σχέση, με την Ντόρα Μπακογιάννη άριστη.

Η πρώην υπουργός επιχείρησε να τον πείσει να αλλάξει την άποψή του και να παραστεί στο Συνέδριο.

ΝΤΟΡΑ: Εμένα η γνώμη μου Κώστα είναι να πας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΚΩΣΤΑΣ (γέλια): Εγώ Ντόρα μου λέω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην πας και εσύ. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτε»!

Χιούμορ έκανε προφανώς ο Κώστας Καραμανλής, πλην όμως ενίοτε με χιούμορ λες τα σοβαρότερα πράγματα..

Β.Σκ.