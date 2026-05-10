Για πρώτη φορά θα απουσιάσει ο Κώστας Καραμανλής από το Συνέδριο της ΝΔ.
Την Πέμπτη που τον επισκέφτηκε ο Θοδωρής Ρουσόπουλος στο γραφείο του στους Αμπελόκηπους ως πρόεδρος του Συνεδρίου (ΕΔΩ) έλαβε και επισήμως αρνητική απάντηση.
Όπως και η Ντόρα Μπακογιάννη, που τον επισκέφτηκε λίγες μέρες νωρίτερα.
Με τον Θοδωρή Ρουσόπουλος ο Κώστας Καραμανλής διατηρεί αρκετά καλή προσωπική σχέση, με την Ντόρα Μπακογιάννη άριστη.
Η πρώην υπουργός επιχείρησε να τον πείσει να αλλάξει την άποψή του και να παραστεί στο Συνέδριο.
ΝΤΟΡΑ: Εμένα η γνώμη μου Κώστα είναι να πας.
ΚΩΣΤΑΣ (γέλια): Εγώ Ντόρα μου λέω ότι το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μην πας και εσύ. Δεν έχεις να κερδίσεις τίποτε»!
Χιούμορ έκανε προφανώς ο Κώστας Καραμανλής, πλην όμως ενίοτε με χιούμορ λες τα σοβαρότερα πράγματα..
Β.Σκ.