Με φράσεις όπως «παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν» ο Κώστας Καραμανλής, μίλησε στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ) στο Μουσείο Οίνου στην Παλλήνη.

Σημείωσε ότι «οι προκλήσεις είναι μπροστά μας.Και μας υπαγορεύουν να ανταποκριθούμε στο πατριωτικό μας χρέος». Αυτά είπε ο Κώστας Καραμανλής στη σημερινή εκδήλωση, στην οποία μίλησε, μία μόλις μέρα πριν την συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη, στην οποία όμως με ένα κατηγορηματικό «όχι» επιβεβαίωσε το σίγουρο: ότι δεν θα θα παραστεί.

Στην εκδήλωση έδωσαν και άλλοι το «παρών». Ανάμεσά τους ο Στέλιος Πέτσας και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος και Βασίλης Κόκκαλης, πρώην υπουργοί και εκπρόσωποι κομμάτων.