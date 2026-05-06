Ο Τσίπρας συνεχάρη τον οικουμενικό πατριάρχη για την ιστορική ομιλία του στη Βουλή.

Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο και συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας και σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον οικουμενικό πατριάρχη για την ιστορικής σημασίας ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ δεσμεύθηκε να επισκεφθεί το Φανάρι με την πρώτη ευκαιρία.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις, στη Γάζα, την Ουκρανία, το Ιράν και τον Λίβανο μεταξύ άλλων, υπογραμμίζοντας ότι η Αριστερά και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, σε ό,τι αφορά στην προστασία των ευάλωτων και των αδύναμων, αλλά και στην παροχή αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη.

Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου, κάνοντας αναφορά στη Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και την Σταθερότητα που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2017, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κράτος - πυλώνα για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα και την ανάγκη για νέες τέτοιες πρωτοβουλίες στο σημερινό ασταθές σκηνικό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία που είχε με το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως πρωθυπουργός, αλλά και στην επίσκεψή του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.