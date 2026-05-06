Ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε πως το Ιράν έχει συμφωνήσει ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, επειδή έχουν γίνει πολύ καλές συνομιλίες, αλλά παραδέχθηκε ότι έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, χωρίς αποτέλεσμα.

«Θέλουν πάρα πολύ μια συμφωνία, θα δούμε αν θα φτάσουμε εκεί», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γραφείο, περιτριγυρισμένος από αθλητές του UFC. «Νομίζω νικήσαμε», είπε ξανά, επαναλαμβάνοντας ότι έχουν αποδεκατιστεί οι ένοπλες δυνάμεις και η ηγεσία του Ιράν, τονίζοντας πάλι ότι έχει συντελεστεί «αλλαγή καθεστώτος».

«Πρέπει να πάρουμε αυτά που πρέπει. Αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνουμε άλλο ένα μεγάλο βήμα. Θέλουν να κάνουν συμφωνία, είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 44 ώρες και είναι πολύ πιθανό να γίνει συμφωνία», συνέχισε, όμως συμπλήρωσε: «Έχουμε ξανακάνει καλές συνομιλίες και την επόμενη ημέρα ξέχασαν τι συνέβη».

{https://x.com/RapidResponse47/status/2052103065101017358}

Στις ίδιες δηλώσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει πως το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα και δεν θα έχουν. Και συμφώνησαν σε αυτό, μεταξύ άλλων», ανέφερε σχετικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/RapidResponse47/status/2052103084210364763}

Λίγο νωρίτερα, ο δημοσιογράφος του Fox News Μπρετ Μπάιερ δήλωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος του είπε ότι περιμένει να υπάρξει συμφωνία σε μία εβδομάδα. «Είναι αισιόδοξος για αυτή τη συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, πιστεύει ότι θα οδηγήσει σε κάποια πράγματα. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξος», δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Συμπλήρωσε ότι ρώτησε τον Τραμπ για το χρονοδιάγραμμα και «το τοποθετεί σε μία εβδομάδα, για να ολοκληρωθούν όλα».