Στη δημοσιότητα οι νέες φωτογραφίες του Akyla από την δεύτερη πρόβα του στη Βιέννη.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται πλέον ο Akylas ο οποίος ολοκλήρωσε και την δεύτερη πρόβα του στη σκηνή της Eurovision 2026.

Η ελληνική αποστολή της τελευταίες ημέρες βρίσκεται στη Βιέννη ολοκληρώνοντας τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη μεγάλη βραδιά του Α’ Ημιτελικού όπου διαγωνίζεται η Ελλάδα, την Τρίτη 12 Μαΐου.

Στο βίντεο 30 δευτερολέπτων που έχει έρθει στη δημοσιότητα απεικονίζεται ο 27χρονος καλλιτέχνης να χορεύει να περπατά και να κινείται πάνω στη σκηνή τραγουδώντας το «Ferto», ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά στη σκηνή θα υπάρχει ένα μεγάλο περιστρεφόμενο prop που θα χαρίσει το εφέ ενός video game.

Λίγες ώρες μετά από τη δημοσιοποίηση του βίντεο, κυκλοφόρησαν από την ΕΡΤ και ορισμένες φωτογραφίες από τη στιγμή της πρόβας που ο τραγουδιστής απεικονίζεται χαμογελαστός να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο πάνω στη σκηνή.

