«Έχω πει ότι ο Akylas θα κερδίσει πριν προκριθεί…», πρόσθεσε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», παραχώρησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ενώ εξέφρασε και το παράπονό του προς τον Akyla.

Συγκεκριμένα, ο stand-up comedian, μίλησε για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και τα όσα επρόκειτο να πραγματοποιήσει το καλοκαίρι και την ερχόμενη σεζόν, εκφράζοντας παράλληλα την άποψή του για τον 27χρονο εκπρόσωπο της Ελλάδας στη Eurovision.

Σε ό,τι αφορά τον Akyla, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, τόνισε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να φέρει τη νίκη, ενώ τον είχε «ξεχωρίσει» πριν ακόμη πραγματοποιηθεί ο εθνικός τελικός: «Εγώ έχω πει ότι θα κερδίσει πριν προκριθεί στον εγχώριο τελικό. Εγώ πιστεύω, ότι ο Ακύλας θα κερδίσει τη Eurovision».

Παρ’ όλα αυτά, δεν δίστασε να εκφράσει με χιούμορ το παράπονό του: «Να μου γράψει στο Instagram, του έχω γράψει καλή επιτυχία και δεν μου έχει απαντήσει… δεν ντρέπεσαι ρε Akyla;».

