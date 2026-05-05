Έπειτα από 26 διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ αναζητά μεγάλους νικητές, που θα μοιραστούν τουλάχιστον 8,6 εκατομμύρια ευρώ.
Η αποψινή κλήρωση (22:00) μοιράζει άλλο ένα mega τζακ ποτ, αλλά και 100.000 ευρώ στους τυχερούς της δεύτερης κατηγορίας, που θα κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.
Δείτε live την κλήρωση του Τζόκερ
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)