Νέο mega τζακ ποτ κληρώνει το Τζόκερ.

Έπειτα από 26 διαδοχικά τζακ ποτ, το Τζόκερ αναζητά μεγάλους νικητές, που θα μοιραστούν τουλάχιστον 8,6 εκατομμύρια ευρώ.

Η αποψινή κλήρωση (22:00) μοιράζει άλλο ένα mega τζακ ποτ, αλλά και 100.000 ευρώ στους τυχερούς της δεύτερης κατηγορίας, που θα κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:

κέρδος έως 100€: αφορολόγητο

κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)

κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)

κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)

κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)