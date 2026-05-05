H Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να στηρίξουν επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από τις εξελίξεις.

Έγκριση για τη λήψη μέτρων στήριξης της ακτοπλοΐας έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, όπως και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών από την εκτίναξη του κόστους καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την αποτροπή αυξήσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την υιοθέτηση παρεμβάσεων από το υπουργείο Ναυτιλίας, οι οποίες αναμένεται να ενισχύσουν τη νησιωτικότητα και να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές των μετακινήσεων προς και από τα νησιά. Η ανάγκη στήριξης του κλάδου καθίσταται επιτακτική, καθώς οι τιμές των ναυτιλιακών καυσίμων έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη της γεωπολιτικής κρίσης, με τον ακτοπλοϊκό τομέα να επιβαρύνεται μόνο για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο με επιπλέον κόστος που αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μια πρώτη δέσμη μέτρων ύψους 55 έως 57 εκατ. ευρώ, η οποία στοχεύει στη συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων μέσω της κάλυψης του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων που παρέχουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση των εταιρειών χωρίς να επιβαρυνθούν οι επιβάτες.

Το νέο πλαίσιο που υιοθετήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει την παροχή κρατικών ενισχύσεων, αίροντας περιορισμούς που μέχρι πρότινος απέκλειαν παρεμβάσεις όπως η επιδότηση καυσίμων. Στο παρελθόν, αντίστοιχη πρόταση του ΣΕΕΝ δεν είχε προχωρήσει, καθώς υπήρχαν επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως επιτρεπτή κρατική ενίσχυση.

Πλέον, με την ενεργοποίηση του «Προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση στη Μέση Ανατολή», η Κομισιόν δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να στηρίξουν επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από τις εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες περιλαμβάνονται μεταξύ των κλάδων που δικαιούνται ενίσχυση, καθώς δέχονται ισχυρές πιέσεις από την ενεργειακή ακρίβεια.

Οι ενισχύσεις μπορούν να καλύπτουν έως και το 70% της επιπλέον δαπάνης για καύσιμα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ θα ισχύουν για το διάστημα από 1η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026. Τα εργαλεία στήριξης περιλαμβάνουν άμεσες επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις, δάνεια και εγγυήσεις, με δυνατότητα ακόμη και προκαταβολικής καταβολής, υπό την προϋπόθεση μεταγενέστερου ελέγχου.

Ωστόσο, τίθενται και σαφή όρια, καθώς δεν καλύπτεται το κόστος του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, προκειμένου να διατηρηθούν τα περιβαλλοντικά κίνητρα, ενώ επιχειρήσεις που βρίσκονταν ήδη σε οικονομική δυσχέρεια πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 αποκλείονται από το μέτρο, με ορισμένες εξαιρέσεις για μικρότερες επιχειρήσεις.