Θύμα δολοφονίας χαρακτήρα υποστήριξε πως είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βαρρας ο οποίος επέμεινε πως ποτέ δεν συζήτησε θέματα του Οργανισμού με τον Πρωθυπουργό.

Ο τρόπος λειτουργιας των ΚΥΔ και οι ελλιπεις ελεγχοι του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκόλυναν όσους ήθελαν να διαπραξουν απάτη. Αυτό τόνισε, καταθέτοντας ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας για δεύτερη ημέρα στη δίκη των πρώην στελεχών του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και Αθανασίας Ρέππα για υπεξαγωγη εγγράφων. Ο κ.Βαρρας ο οποίος μετα την παραίτηση του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως και σήμερα είναι σύμβουλος του πρωθυπουργού στο Μαξίμου, επέμεινε, παρά τις επίμονες ερωτήσεις που δέχθηκε, οτι ποτέ δεν συζήτησε μαζι του θεματα για τον Οργανισμό. Ο μάρτυρας είπε ότι με τον κ. Μητσοτάκη τον συνδέει μακροχρόνια φιλία από το 2000 «πριν ασχοληθεί με την πολιτική».

Πρόεδρος: Μας είπατε πως όταν πήγατε στον πρωθυπουργό, δεν συζητήσατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν συζητήσατε;

Μάρτυρας: Δεν κάναμε καμία συζήτηση, ίσως για την προστασία μου. Δεν ήθελε να με φέρει σε δύσκολη θέση.

Εισαγγελέας: Είπατε ότι είστε φίλοι με τον Πρωθυπουργό. Γίνεται να έχω φίλο κάποιον, να με παίρνει στο γραφείο του μετά την παραίτηση μου και να μην κάνουμε καμία συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Εύλογη η απορία σας. Υπήρχε άλλος τρόπος διαχείρισης.Όταν πήγα Σύμβουλος του ,υπήρχαν κρίσιμα θέματα που έπρεπε να διαχειριστεί, ήταν ο Covid τότε, οι ροές από τον Έβρο.. Στον λόγο μου, δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πάω να γκρινιαξω. Δεν ήρθα εδώ να πω ούτε δικαιολογίες ούτε ψέμματα.

Εισαγγελέας: Από το 2020 έως και σήμερα 2026, δεν έτυχε να συζητήσετε τίποτα για το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Μάρτυρας: Όχι. Ορίστηκε υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό ο κ. Βορίδης. Εγώ τι να πάω να πω ;

Εισαγγελέας : Άρα είστε φίλοι ή γνωστοί ;

Μάρτυρας: Εγώ θεωρώ τον πρωθυπουργό φίλο μου

Ο κ. Βάρρας απαντώντας σε ερώτηση του Εισαγγελέα είπε ότι ο ιδιος , ακόμη και αν είχε αντίθετη γνώμη ως προς την αποστολή των προβληματικών ΑΦΜ στην Δικαιοσύνη, θα τα έστελνε γιατί τα στοιχεία «ήταν ικανά».

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως εχει υποστει «δολοφονία χαρακτήρα» επειδή έστειλε στη δικαιοσύνη τους φακέλους που διαπίστωσε παρανομίες . Σύμφωνα με τον μάρτυρα παραγωγοί διέπραξαν απάτη , δίνοντας ψεύτικα στοιχεία εκμεταλλευόμενοι το «τρικ» της τεχνικής λύσης .

Ο κ. Βάρρας προσκομίζοντας μάλιστα σχετικό έγγραφο, κατέθεσε ότι μετά την παραίτηση του έγινε κατανομή εκτάσεων σε 14 ΑΦΜ εκ των οποίων τα τέσσερα είχαν ήδη αποσταλεί στην Δικαιοσύνη ως ύποπτα απάτης. «Αυτά τώρα έχουν ήδη καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό».

Ο μάρτυρας με την έναρξη της κατάθεσης του, είπε ότι το Σάββατο ενημερώθηκε πως εναντίον του υπέβαλε μήνυση για ψευδή κατάθεση η εταιρεία Neuropublic, τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπε, θεωρεί ως έμμεση απειλή την κίνηση αυτή, καθώς “είναι ένα οικονομικό μέγεθος η εταιρία και εγώ είμαι ανίσχυρος απέναντι της. Δεν μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά απέναντι της . Σας είπα στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι εγώ απειλές δεν δέχθηκα, όμως μετά την μήνυση , θυμήθηκα αυτό το κλίμα φόβου και απειλών που υπήρχε σε υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ”.