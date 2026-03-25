Με .. ανοιχτούς λογαριασμούς πορεύεται η κυβέρνηση στις κάλπες.

Υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένουν ..ανοιχτοί λογαριασμοί. Η κυβέρνηση όσο και αν ξορκίζει τις συγκεκριμένες υποθέσεις γνωρίζει ότι θα τις κουβαλήσει στους ώμους της μέχρι τις εκλογές. Το αν απλώς θα την τραυματίσουν ή θα την πλήξουν θανάσιμα θα φανεί προσεχώς..

Σφίγγει ο κλοιός

Ο κλοιός γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών σφίγγει απειλητικά γύρω από την κυβέρνηση. Η δεύτερη τροχιοδεικτική ρουκέτα του καταδικασμένου- για 126 χρόνια- Ταλ Ντιλιαν για τις υποκλοπές έπεσε σαν βόμβα αργά χθες το βράδυ. Είχε προηγηθεί η καθαρογραφή της δικαστικής απόφασης που ξαναανοίγει τις έρευνες και για το βαρύ κακούργημα της κατασκοπείας.

«Παρέμεινα σιωπηλός κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά δεν θα γίνω αποδιοπομπαίος τράγος» δήλωσε στο Inside story δείχνοντας καθαρά προς την πλευρά της ΕΥΠ. Με παραπομπή στον Νίξον που έπεσε από το Watergate επειδή «προσπάθησε να συγκαλύψει μια επιχείρηση υποκλοπών»..

Ούτε στην δεύτερη επίθεση Ντίλιαν αντέδρασε η κυβέρνηση. Άτυπα το Μαξίμου παραπέμπει στις φειδωλές δημόσιες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέμα.

Η κυβέρνηση μη γνωρίζοντας μέχρι που μπορεί να φθάσουν οι αποκαλύψεις και τι αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να φανερωθούν , παίζει σκληρή άμυνα. Οχυρώνεται πίσω από την αρχική απόφαση του Αρείου Πάγου που δεν βρήκε καμία εμπλοκή ΕΥΠ- Predator και καιροφυλακτεί δηλώνοντας «πίστη στη δικαιοσύνη».

Ταυτόχρονα χωρίς να προκαλεί τους 4 ιδιώτες κατηγορούμενους -αφού τους αναγνωρίζει το δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους όπως νομίζουν – επιχειρεί με το ίδιο επιχείρημα να τους «κάψει».

Η κυβέρνηση υπαινίσσεται ότι οι κατηγορούμενοι μπορεί να λένε και ψέματα στην προσπάθεια τους να μην μπουν φυλακή. Και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο. Ότι κυβερνητικοί παράγοντες το υπαινίσσονται αλλά δεν το λένε. Προφανώς για να μην εξαγριώσουν περαιτέρω τους κατηγορούμενους. Γιατί άραγε;

Όταν η κυβέρνηση πατάει τα κορδόνια της..

Για άλλη μία φορά η κυβέρνηση απέδειξε ότι στα δύσκολα μπορεί απλώς να πατήσει τα κορδόνια της. Πως μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί ότι έγινε στο δικαστήριο της Λάρισας πρώτη ημέρα της δίκης των Τεμπών; Σε μία υπόθεση που η Ν.Δ. την πληρώνει ακόμη δημοσκοπικά.

Αντί να έχει φροντίσει να μην δώσει κανένα νομικό ή επικοινωνιακό δικαίωμα στους χαροκαμένους γονείς στην έναρξη της δίκης, έκανε το ακριβώς αντίθετο. Προκαλώντας και έντονη εσωκομματική μουρμούρα που εκδηλώθηκε δημόσια από σειρά κυβερνητικών στελεχών. Δ. Παπαστεργίου, Γ. Οικονόμου ακόμη και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης παραδέχθηκαν ότι η εικόνα χάους στην αίθουσα του δικαστηρίου ήταν απαράδεκτη.

Με τον υπουργό Ναυτιλίας Β. Κικίλια να μην μένει στην ανοργανωσιά αλλά να υιοθετεί το επιχείρημα όσων διαμαρτυρήθηκαν ότι δηλαδή, η δικαστική αίθουσα «δεν πληροί τις προϋποθέσεις».

Ακολούθως το Μαξίμου έγινε άνω- κάτω μέχρι να βρει τον τρόπο να μην μετατρέψει το «λάθος» σε ενδοκυβερνητική σύρραξη. Και να φανταστεί κανείς ότι η δίκη τώρα αρχίζει και θα διαρκέσει σίγουρα μέχρι τις κάλπες…

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ Νο 2 ..καραδοκεί

Και για να μην της μείνει καμία αμφιβολία της κυβέρνησης ότι θα περπατάει σε ..αναμμένα κάρβουνα μέχρι τις εκλογές, έρχεται να προστεθεί στη λίστα των πονοκεφάλων και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ νο2.

Μέχρι το Πάσχα αναμένεται να σταλεί στη βουλή η δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή τη φορά με συγκεκριμένες διώξεις – σύμφωνα με πληροφορίες- για σειρά κυβερνητικών βουλευτών.

Και παρότι η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και εδώ σκληρή «γραμμή άμυνας», η διαχείριση της υπόθεσης αναμένεται εξόχως προβληματική. Διότι το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει άρση ασυλίας για τους εγκαλούμενους βουλευτές αλλά παραμονή τους στην Κοινοβουλευτική Ομάδα με κύριο επιχείρημα το «τεκμήριο της αθωότητας». Και η μεν κυβερνητική συνοχή μπορεί να μην κινδυνέψει. Οι δε εντυπώσεις, όμως, από κατηγορούμενους κυβερνητικούς βουλευτές που παρανόμησαν θα αφήσει την κυβέρνηση σίγουρα λαβωμένη στα μάτια της κοινωνίας.