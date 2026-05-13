Ο 22χρονος παίκτης ακρωτηριάστηκε ενώ βρισκόταν για ψαροντούφεκο, εκτός γυρισμάτων.

Σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος, ο 22χρονος παίκτης του Survivor, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο.

Η μητέρα του 22χρονου σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον γιο της.

«Μίλησα με τον γιο μου με κανονική κλήση γιατί δεν επιτρεπόταν από το νοσοκομείο βιντεοκλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Αυτό που μου είπε είναι: Μαμά, τι να στεναχωριέμαι; Ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε. Δεν μιλήσαμε και πάρα πολύ, δεν θέλαμε να τον κουράσουμε, αλλά ακουγόταν καλά. Να περάσει και η σημερινή μέρα. Κάτι που μάθαμε είναι ότι τα παιδιά είχαν σημαδούρα», είπε αρχικά.

«Έψαξα τους γονείς του Μάνου (σ.σ. Μαλλιαρού), βρήκα τη μητέρα του και τον αδελφό του. Πραγματικά θέλω πολύ να μιλήσω στον ίδιο να τον ευχαριστήσω».

