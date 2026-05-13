Η Ελλάδα φοβάται ότι ο πόλεμος επεκτείνεται στη Μεσόγειο, καθώς η Ουκρανία καταδιώκει δεξαμενόπλοια του «σκιώδους στόλου» που βοηθούν τη Ρωσία να εξάγει το πετρέλαιό της.

Η Ελλάδα διαμαρτύρεται για το ουκρανικό θαλάσσιο drone με εκρηκτικά που βρέθηκε στα χωρικά της ύδατα, φοβούμενη ότι ο πόλεμος μπορεί να επεκτείνεται στη Μεσόγειο, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου καταδιώκουν τον αδιαφανώς ελεγχόμενο «σκιώδη στόλο» που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο, αναφέρει δημοσίευμα του Politico.

Το θαλάσσιο drone τύπου MAGURA V5, το οποίο έφερε εκρηκτικά και ενδείξεις ότι είχε χρησιμοποιηθεί σε απόπειρα επίθεσης, εντοπίστηκε την περασμένη εβδομάδα από ψαρά κοντά στη Λευκάδα. Είχε παγιδευτεί μέσα σε σπηλιά με τις μηχανές του ακόμη σε λειτουργία.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε χθες, Τρίτη, ότι το drone ήταν ουκρανικής προέλευσης και έθεσε το ζήτημα κατά τη διάρκεια του συμβουλίου υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό».

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε επίσης διαμαρτυρηθεί για το drone σε συνάντηση με τους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τη Δευτέρα, προαναγγέλλοντας ότι η Αθήνα θα απαντήσει με διαβήματα.

«Η Αθήνα δεν θα επιτρέψει την ανάπτυξη πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την Ελλάδα», δήλωσε.

Τα δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται

Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις επιβλέπουν την έρευνα και ετοιμάζουν σχετική έκθεση.

Tα δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι είτε ότι το drone αφέθηκε στην περιοχή από εμπορικό πλοίο είτε ότι εκτοξεύτηκε από ουκρανική βάση στη Μισράτα, στη δυτική Λιβύη, σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους που επικαλείται το Politico.

Σημειώνεται ότι το Dnews είχε αποκαλύψει πως στόχος ήταν, εκτός πολύ μεγάλου απροόπτου, ρωσικό εμπορικό πλοίο που ανέβαινε ή κατέβαινε την Αδριατική Θάλασσα. Το drone μεταφέρθηκε από πλοίο της Ουκρανίας και πιθανότατα υπήρξε εμπλοκή στον χειρισμό του και για αυτό έμεινε στην περιοχή της Λευκάδας χωρίς να χτυπήσει το ρωσικό πλοίο. Δηλαδή δεν μπόρεσαν οι Ουκρανοί να το λειτουργήσουν από μακριά, αφού το είχαν ρίξει στη θάλασσα λόγω βλάβης. Αυτή τουλάχιστον τη στιγμή, οι αρμόδιες πηγές εξετάζουν αλλά δεν υιοθετούν το σενάριο οι Ουκρανοί να είχαν κρύψει το πλοίο στη Λευκάδα αναμένοντας να περάσει ρωσικό εμπορικό πλοίο και τότε να το ενεργοποιήσουν.

Ρωσικό πετρέλαιο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα επηρεάζεται από την προσπάθεια των Ουκρανών να περιορίσουν τα πετρελαϊκά έσοδα της Ρωσίας. Τον περασμένο Μάρτιο, πλοίο ελληνικής εταιρείας χτυπήθηκε από ουκρανικό drone κοντά στο Novorossiysk, όπου φόρτωνε ρωσικό πετρέλαιο.

«Εικάζεται ότι αυτό το χτύπημα ίσως συνδέεται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν ώστε να επιτραπεί εν μέρει η μεταφορά ρωσικού πετρελαίου για έναν μήνα», δήλωσε τον Μάρτιο ο Έλληνας υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτο και πολύ επικίνδυνο» να στοχοποιούνται πλοία που πλέουν υπό ελληνική σημαία ή μεταφέρουν ελληνικά πληρώματα.

Το Κίεβο πιέζει να μειωθούν δραστικά τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο, καθιστώντας τα δεξαμενόπλοια που βοηθούν τη Μόσχα πρωταρχικούς στόχους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία πληροφορία για το drone. «Δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι προέρχεται από Ουκρανούς χειριστές θαλάσσιων drones. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού, εφόσον υπάρξουν σχετικά αιτήματα», δήλωσε την Τρίτη στους δημοσιογράφους ο Heorhii Tykhyi, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ωστόσο, το Κίεβο έχει επανειλημμένα παραπονεθεί ότι ο τεράστιος ελληνικός στόλος δεξαμενόπλοιων βοηθά στη στήριξη της Ρωσίας. Στην αρχή του πολέμου, ο τότε Ουκρανός πρέσβης στην Αθήνα, Serhiy Shutenko, είχε δηλώσει ότι «τα χρήματα ορισμένων ναυτιλιακών εταιρειών είναι βαμμένα με αίμα».

«Πλήγμα» για τη ΝΔ

Από την άλλη πλευρά, το περιστατικό θα μπορούσε να πλήξει τη δημόσια εικόνα της συντηρητικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζει το Politico, καθώς η Αθήνα έχει προχωρήσει πολύ στην παροχή στήριξης προς την Ουκρανία τα τελευταία πέντε χρόνια, ανατρέποντας τους παραδοσιακά στενούς δεσμούς με τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει πλέον επικρίσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης σε όλο το πολιτικό φάσμα, τα οποία επισημαίνουν ότι η Ελλάδα φαίνεται να είναι εντελώς απροστάτευτη, με ανεπαρκή επιτήρηση των χωρικών της υδάτων, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η δυσπιστία μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας δεν είναι νέα. Ορισμένες χώρες της ΕΕ πιέζουν την Αθήνα να προμηθεύσει μαχητικά αεροσκάφη στην Ουκρανία, αλλά η Αθήνα εμφανίζεται απρόθυμη.

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Αθήνα και το Κίεβο συμφώνησαν να παράγουν από κοινού θαλάσσια drones. Ωστόσο, η συμφωνία φαίνεται να έχει κολλήσει, κυρίως επειδή η Ουκρανία θέλει να έχει λόγο στο πώς οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα χρησιμοποιούν αυτά τα συστήματα. Η Αθήνα εκτιμά ότι αυτός είναι ένας τρόπος για την Ουκρανία να διατηρεί διαπραγματευτική επιρροή στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία.

Με πληροφορίες από Politico