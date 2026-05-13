Πλέον δεν αποκλείουν και το… 25%.

Καμπανάκι χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων χτυπούν έμπειρα κομματικά στελέχη της Ν.Δ. «Δεν είναι δυνατόν μία κυβέρνηση που είχε επτά χρόνια εσωκομματικής ηρεμίας, απουσία ισχυρής αντιπολίτευσης, που έχει εκλέξει 13 Περιφερειάρχες, ελέγχει το 80% των Δήμων την πλειοψηφία των Επιμελητηρίων και έχει «χρυσωθεί» περίπου με 40 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης να πέφτει τόσο πολύ στα ποσοστά της» λένε σχολιάζοντας τα ποσοστά πέριξ του 23- 24% που εμφανίζει η Ν.Δ. στην Πρόθεση Ψήφου.

Δίνοντας περισσότερες πιθανότητες η εκλογική βελόνα να κινηθεί πολύ κάτω του 30% που είναι η βασική επιδίωξη της κυβέρνησης. Χωρίς να αποκλείουν και το 25% που είναι το όριο για το μπόνους.

Ε.Σ.