Το βλέμμα στους «δελφίνους» και οι εκτιμήσεις έμπειρων κομματικών για «αστοχίες με εκλογικό κόστος».

Η Ν.Δ. θα χτυπήσει και επίσημα το καμπανάκι έναρξης της προεκλογικής περιόδου στο Συνέδριο του κόμματος στο τέλος της εβδομάδος. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» ο Κ. Μητσοτάκης θα αξιοποιήσει τον ύψιστο κομματικό βατήρα για να σαλπίσει εκλογική ετοιμότητα και να αυξήσει την χαμηλή συσπείρωση της Ν.Δ.

Κι ας μην έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προκηρύξει τις εκλογές από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο ή αν θα φθάσει μέχρι τον Μάρτιο του 2027. Κρατώντας επί του παρόντος και τα δύο σενάρια… ζεστά.

Επιχείρηση «γαλάζιας» πανστρατιάς

Από αυτό καθ’ αυτό το Συνέδριο δεν περιμένει κανείς κάτι αναπάντεχο ή ανατρεπτικό. Θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα αλλά και χαρακτήρα γαλάζιας «πανστρατιάς» εν’ όψει εκλογών. Με την συνειδητή απουσία του πρώην πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή να δημιουργεί ευθύς εξ αρχής συνθήκες απομείωσης του όλου εγχειρήματος.

Πατριωτική η ομιλία του πρωθυπουργού

Η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο του προσυνέδριου στη Θεσσαλονίκη. Θα έχει έντονα πατριωτικό χρώμα με στόχο να αφυπνίσει την «γαλάζια» παραταξιακή συνείδηση. Με λέξεις που θα παραπέμπουν στις διαχρονικές αξίες της Ν.Δ.

Αν κάτι σίγουρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκτός από τα πάνελ που θα στηθούν με τις 6 θεματικές - όσα και τα προσυνέδρια - θα είναι σίγουρα οι ομιλίες των πρωτοκλασάτων υπουργών και δη των «δελφίνων».

Το βλέμμα στραμμένο στους «δελφίνους»

Θεσμικά θα λάβουν τον λόγο ο Πρόεδρος του Συνεδρίου Θ. Ρουσσόπουλος ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης και ο αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Άδωνης Γεωργιάδης.

Οι δύο αντιπρόεδροι με τον δικό τους τρόπο ο καθένας θα καταθέσουν το όραμα τους για τη Ν.Δ. του αύριο. Ο Κ. Χατζηδάκης σε πιο ήπιο ύφος και με πιο «κεντρώο» χρώμα.

Ο Άδωνης Γεωργιάδης με το δικό του φραστικό στυλ και πιο καθαρόαιμο «δεξιό» χρώμα θα επιχειρήσει να συσπειρώσει το δικό του εκλογικό κοινό αλλά και να θέσει τις βάσεις για την δική του διακριτή παρουσία στην επόμενη ημέρα της Ν.Δ. όταν και εφόσον προκύψει.

Ολοκληρωμένη πολιτική πλατφόρμα αναμένεται να κατεβάσει και ο Ν. Δένδιας. Ο μόνος υπουργός που έχει αποφασίσει να κρατάει αποστάσεις από την κυβέρνηση όταν διαφωνεί με συγκεκριμένες στρατηγικές ή χειρισμούς. Το ερώτημα που υπάρχει με τον Ν. Δένδια είναι μέχρι ποιου σημείου η ομιλία του θα είναι υπαινικτική ώστε να δίνει ξεκάθαρα το στίγμα του χωρίς παράλληλα να γίνεται εσωκομματικός στόχος.

Καθαρές απόψεις για το αύριο της Ν.Δ και της Ελλάδας θα παρουσιάσουν τόσο ο Κ. Πιερρακάκης - με την άνεση του χρόνου που του δίνει η ηλικία του - αλλά και ο Β. Κικίλιας.

Το στίγμα που θα δώσει η Ομάδα των «5» ανταρτών

Τον λόγο θα λάβει και η ομάδα των «5» βουλευτών που συνυπέγραψε το άρθρο στα ΝΕΑ βάζοντας φωτιά στα θεμέλια του επιτελικού κράτους. Το δικό τους στίγμα θα έχει αμιγώς «εθνικό» χρώμα. Θα υποστηρίξουν ότι η επόμενη κυβέρνηση - εφόσον είναι η Ν.Δ. - θα πρέπει να ρίξει το βάρος της στο να σχεδιάσει ένα εθνικό κυβερνητικό πρόγραμμα που δεν θα αρκείται στα ευρωπαϊκά προγράμματα. «Η παράταξη ιδρύθηκε με πρόταγμα την Εθνική Συμφιλίωση. Τώρα πρέπει να επανιδρυθεί με όρους Εθνικής επιβίωσης» λένε δείχνοντας προς το δημογραφικό την οικονομία και την εξωτερική πολιτική με όρους εθνικού συμφέροντος.

Δεν αρκεί το πανηγυρικό κλίμα

Παλαιότερα στελέχη της παράταξης, ωστόσο, εκτιμούν ότι το πανηγυρικό κλίμα στο Συνέδριο δεν αρκεί για να εγείρει το «πάθος» των δυσαρεστημένων δεξιών ψηφοφόρων. Όσο αρχηγοκεντρικά και αν έχουν γίνει πλέον τα κόμματα.

Περιμένουν να δουν ποιος θα ηγηθεί του κόμματος στην πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Με τους δεξιούς ψηφοφόρους στην Περιφέρεια να έχουν αποστασιοποιηθεί αν όχι, ήδη, αναχωρήσει από τη Ν.Δ.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους περισσότερους συνεργάτες του πρωθυπουργού να του εισηγούνται για νέο Γραμματέα του κόμματος ένα εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο όπως ο Στ. Κονταδάκης ή κάποιο άλλο έμπειρο κομματικό στέλεχος. Που δεν θα έχει την αγωνία του σταυρού και θα μπορεί να αφοσιωθεί στην ενεργοποίηση του κόμματος.

«Οι πολιτικές αστοχίες είναι πολλές και θα έχουν κόστος»

Ακόμη κι έτσι οι πιο έμπειροι κομματικοί πιστεύουν ότι η ζημιά στα δεξιά της παράταξης έχει γίνει και δύσκολα ότι δύσκολα μπορεί να διορθωθεί προεκλογικά.

«Οι πολιτικές αστοχίες είναι πολλές και θα αποδειχθεί εκλογικά ότι θα έχουν κόστος» λένε και παραπέμπουν στην επιρροή της σκληρής κριτικής που έχουν ασκήσει οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κ. Καραμανλής και Αντ. Σαμαράς σε συγκεκριμένα θέματα.

Στις κυβερνητικές σοβαρές αστοχίες της επταετούς διακυβέρνησης της Ν.Δ. περιλαμβάνουν τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τις υποκλοπές, την διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών, την απόλυτη θέση που έλαβε η Ελλάδα στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας υπέρ της Ουκρανίας κ.α.