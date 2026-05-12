Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιουπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα.

Αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, είναι η Πανελλαδική, πανδημοσιουπαλληλική απεργία, με συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 10.30 πμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά και σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Αυτό σημαίνει ότι απεργούν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, με κάθε σχέση εργασίας, ότι «κλείνουν» οι δημόσιες υπηρεσίες.

Η ΑΔΕΔΥ με ανακοίνωσή της αναφέρεται στο τι θα ισχύσει αύριο με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, με αφορμή αναρτήσεις «ειδήσεων» διαφόρων Μέσων Ενημέρωσης, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά συνεχώς αναπαράγονται, διευκρινίζουμε ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) δεν εντάσσονται στο δημόσιο τομέα, οι εργαζόμενοι σε αυτά δεν καλύπτονται συνδικαλιστικά από την ΑΔΕΔΥ και επομένως η αυριανή απεργιακή μας δεν θα επηρεάσει την «κανονική» τους λειτουργία.

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα αύριο Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα. Με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να ετοιμάζονται να δώσουν ηχηρό παρών για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και οικονομικές απολαβές.

Στη σχετική επιστολή της η ΑΕΔΥ αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Μπροστά μας έχουμε την Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου, με όλα τα αιτήματά μας, που αφορούν τους μισθούς μας, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απαίτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κλπ. Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά)».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται μεταξύ άλλων η υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, ηπαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί καθώς και επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dier3nm1uo6p?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Το σχολείο καλείται να διαχειριστεί πολύ πιο σύνθετες ανάγκες, χωρίς όμως την αντίστοιχη στήριξη από την πολιτεία»

Από πλευράς Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών ΠΕ σημειώνεται ότι «συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, δίνοντας μια συλλογική, αποφασιστική απάντηση στις κυβερνητικές πολιτικές που διαρκώς υποβαθμίζουν τη ζωή μας, απαξιώνουν το έργο μας και διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση. Η συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια για αδράνεια ή αναμονή. Αντίθετα, απαιτεί καθαρή στάση, ενότητα και διεκδίκηση.Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτοφανή πίεση στο εισόδημά μας. Οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι, ουσιαστικά μειωμένοι σε πραγματικούς όρους, καθώς η ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενέργεια, στέγαση και μεταφορές καλπάζει.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2023, ο μέσος προσαρμοσμένος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο στην Ευρώπη κυμαινόταν από 13.503€ στη Βουλγαρία έως 81.064€ στο Λουξεμβούργο, με τον μέσο όρο της ΕΕ να φτάνει τα 37.863€. Στις κατώτερες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα (17.013€), της οποίας υπολείπονται μόνο η Βουλγαρία και η Ουγγαρία (16.895 €).Σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οικονομική κατάσταση της πλειονότητας των Ελλήνων επιδεινώθηκε, ενώ για 6 στα 10 νοικοκυριά (60,7%) το μηνιαίο εισόδημά τους αρκεί μεσοσταθμικά για μόλις 19 ημέρες του μήνα.Η γενικευμένη φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας αποτυπώνεται καθημερινά και μέσα στις σχολικές τάξεις. Το σχολείο καλείται να διαχειριστεί πολύ πιο σύνθετες ανάγκες, χωρίς όμως την αντίστοιχη στήριξη από την πολιτεία. Αντί για ουσιαστικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας, παρακολουθούμε μια διαρκή μετακύλιση ευθυνών προς τους εκπαιδευτικούς.

Η κατάσταση στη δημόσια παιδεία είναι αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών. Η υποχρηματοδότηση παραμένει διαχρονική και εντείνεται, με τα σχολεία να λειτουργούν χάρη στην αυταπάρνηση των εκπαιδευτικών. Ελλείψεις σε προσωπικό, καθυστερήσεις στους διορισμούς, ελλιπής στήριξη της ειδικής αγωγής, ανεπαρκείς υποδομές και σχολικά κτήρια που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, συνθέτουν ένα τοπίο εγκατάλειψης. Αντί για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα στηρίζει το δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του, η κυβέρνηση επιλέγει αποσπασματικές παρεμβάσεις, επικοινωνιακές εξαγγελίες και μέτρα που συχνά επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά μας.

Η εντατικοποίηση της εργασίας, η γραφειοκρατία και η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς φορείς επιδεινώνουν το ήδη δύσκολο περιβάλλον. Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο, νομοθέτηση της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, απόδοση του ΜΚ της διετίας 2016-2017, λήψη μέτρων ενάντια στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου, αμεση παύση των διώξεων και των πειθαρχικών, άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης».