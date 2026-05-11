Δάσκαλοι και καθηγητές συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 13/5 - Τα αιτήματά τους και το σενάριο για «κλειστά σχολεία».

Σε απεργιακό κλοιό θα βρεθεί η χώρα την προσεχή Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, με βασικά αιτήματα τις αυξήσεις στους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα. Με τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας να ετοιμάζονται να δώσουν ηχηρό παρών για να διεκδικήσουν καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και οικονομικές απολαβές.

Στη σχετική επιστολή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Μπροστά μας έχουμε την Πανελλαδική, πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 13ης Μαΐου, με όλα τα αιτήματά μας, που αφορούν τους μισθούς μας, τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας και των γενικότερων επιπτώσεων των πολεμικών εξελίξεων, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την απαίτηση μονιμοποίησης των συμβασιούχων, το πειθαρχικό, την εξαγγελία για τη συνταγματική αναθεώρηση και την άρση της μονιμότητας, τα σοβαρά ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς κλπ. Η απεργία πρέπει να αποτελέσει την οργανωμένη και μαζική αντίδραση όλων των δημοσίων υπαλλήλων, για όλα τα μέτωπα πάλης και τα αιτήματά μας (οικονομικά, θεσμικά, ασφαλιστικά)».

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημοσίων υπαλλήλων βρίσκονται μεταξύ άλλων η υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, ηπαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί καθώς και επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

«Το σχολείο καλείται να διαχειριστεί πολύ πιο σύνθετες ανάγκες, χωρίς όμως την αντίστοιχη στήριξη από την πολιτεία»

Από πλευράς Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών ΠΕ σημειώνεται ότι «συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία της ΑΔΕΔΥ, δίνοντας μια συλλογική, αποφασιστική απάντηση στις κυβερνητικές πολιτικές που διαρκώς υποβαθμίζουν τη ζωή μας, απαξιώνουν το έργο μας και διαλύουν τη δημόσια εκπαίδευση. Η συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια για αδράνεια ή αναμονή. Αντίθετα, απαιτεί καθαρή στάση, ενότητα και διεκδίκηση.Τα τελευταία χρόνια βιώνουμε μια πρωτοφανή πίεση στο εισόδημά μας. Οι μισθοί μας παραμένουν καθηλωμένοι, ουσιαστικά μειωμένοι σε πραγματικούς όρους, καθώς η ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενέργεια, στέγαση και μεταφορές καλπάζει.

Σύμφωνα με την Eurostat, το 2023, ο μέσος προσαρμοσμένος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης ανά εργαζόμενο στην Ευρώπη κυμαινόταν από 13.503€ στη Βουλγαρία έως 81.064€ στο Λουξεμβούργο, με τον μέσο όρο της ΕΕ να φτάνει τα 37.863€. Στις κατώτερες θέσεις βρίσκεται η Ελλάδα (17.013€), της οποίας υπολείπονται μόνο η Βουλγαρία και η Ουγγαρία (16.895 €).Σύμφωνα με έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οικονομική κατάσταση της πλειονότητας των Ελλήνων επιδεινώθηκε, ενώ για 6 στα 10 νοικοκυριά (60,7%) το μηνιαίο εισόδημά τους αρκεί μεσοσταθμικά για μόλις 19 ημέρες του μήνα.Η γενικευμένη φτωχοποίηση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας αποτυπώνεται καθημερινά και μέσα στις σχολικές τάξεις. Το σχολείο καλείται να διαχειριστεί πολύ πιο σύνθετες ανάγκες, χωρίς όμως την αντίστοιχη στήριξη από την πολιτεία. Αντί για ουσιαστικές πολιτικές κοινωνικής προστασίας, παρακολουθούμε μια διαρκή μετακύλιση ευθυνών προς τους εκπαιδευτικούς.

Η κατάσταση στη δημόσια παιδεία είναι αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών. Η υποχρηματοδότηση παραμένει διαχρονική και εντείνεται, με τα σχολεία να λειτουργούν χάρη στην αυταπάρνηση των εκπαιδευτικών. Ελλείψεις σε προσωπικό, καθυστερήσεις στους διορισμούς, ελλιπής στήριξη της ειδικής αγωγής, ανεπαρκείς υποδομές και σχολικά κτήρια που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, συνθέτουν ένα τοπίο εγκατάλειψης. Αντί για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό που θα στηρίζει το δημόσιο σχολείο και τους λειτουργούς του, η κυβέρνηση επιλέγει αποσπασματικές παρεμβάσεις, επικοινωνιακές εξαγγελίες και μέτρα που συχνά επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά μας.

Η εντατικοποίηση της εργασίας, η γραφειοκρατία και η έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς φορείς επιδεινώνουν το ήδη δύσκολο περιβάλλον. Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο, νομοθέτηση της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού, απόδοση του ΜΚ της διετίας 2016-2017, λήψη μέτρων ενάντια στην ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου, αμεση παύση των διώξεων και των πειθαρχικών, άμεσες λύσεις στα οξυμένα προβλήματα της εκπαίδευσης».

Σπύρος Μαρίνης : «Η απεργία στις 13 Μάη θα αποτελέσει καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής»

Σε δήλωση του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης ανέφερε ότι «Η πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 13 του Μάη αποκτά κομβική σημασία. Όλοι και όλες στη μάχη για την επιτυχία της! Η κυβέρνηση της Ν.Δ. ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Στο στόχαστρο βρίσκεται η κατάργηση του άρθρου 16 και η τροποποίηση του άρθρου 103, με στόχο την άρση της μονιμότητας και τη σύνδεση της εργασίας με την αντιδραστική κρατική αξιολόγηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει και συνταγματική υπόσταση στην αντεργατική πολιτική της: στις περικοπές μισθών, στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, στη θωράκιση του κράτους σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και στην απόπειρα φίμωσης κάθε φωνής αγώνα και διεκδίκησης.

Οι αλλαγές αυτές αφορούν όλο τον λαό. Είναι υπόθεση όλων μας τα σχολεία να έχουν μόνιμο προσωπικό, τα νοσοκομεία να είναι στελεχωμένα, οι δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν με επάρκεια για τις ανάγκες της κοινωνίας. Η αναθεώρηση του άρθρου 103 θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη απόσυρση της κρατικής ευθύνης και θα ανοίξει τον δρόμο για νέες ιδιωτικοποιήσεις. Η απεργία της ΑΔΕΔΥ θα είναι η πρώτη μαζική απάντηση. Θα αποτελέσει βήμα μαζικής και αποφασιστικής καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής. Μπορεί και πρέπει να γίνει αφετηρία για να δυναμώσει ο αγώνας για μόνιμη και σταθερή εργασία, για αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, για να μη πληρώσουμε εμείς και τα παιδιά μας τα σπασμένα του πολέμου. Εδώ κρίνεται η στάση κάθε δύναμης μέσα στα σωματεία, από τη συμβολή της στην οργάνωση και την επιτυχία του αγώνα.Κάθε καθυστέρηση, κάθε κωλυσιεργία κάθε υπονόμευση είναι ανεπίτρεπτη και δίνει χέρι βοηθείας στην κυβέρνηση. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Με τη συμμετοχή μας στην απεργία, αλλά και στις εκλογές για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΔΟΕ, να βγάλουμε τις ανάγκες μας στο προσκήνιο. Να δυναμώσουμε το ρεύμα του αγώνα και της αμφισβήτησης της πολιτικής που, για τα κέρδη των λίγων, τσακίζει τις ανάγκες των πολλών. Οι εκλεγμένοι με την Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών μπαίνουμε μπροστά και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή τη μάχη. Όπως πάντα!»

Κλειστά σχολεία την Τετάρτη 13/5 λόγω της απεργίας;

Όπως συμβαίνει σε κάθε απεργία έτσι και την προσεχή Τετάρτη θα υπάρξει αναδιαμόρφωση στη λειτουργία των σχολείων τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει οδηγία να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την προσεχή Τετάρτη 13/5 ανήμερα της απεργίας της ΑΔΕΔΥ καθώς όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες. Η διεξαγωγή των μαθημάτων θα εξαρτηθεί από το ποιοι και πόσοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Ειδικότερα, σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, είναι σύνηθες οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν τους γονείς για την πρόθεσή τους να απεργήσουν, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί υποχρέωση. Είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν κανονικά τα πρωινά μαθήματα, αλλά να μη λειτουργήσει το ολοήμερο πρόγραμμα, αν ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός συμμετέχει στην απεργία. Αντίστοιχα, σε Γυμνάσια και Λύκεια, οι μαθητές θα παραστούν κανονικά, όμως στις ώρες που οι καθηγητές απεργούν θα υπάρχουν κενά, τα οποία, αν είναι συνεχόμενα, μπορεί να οδηγήσουν σε πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο.