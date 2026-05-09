Η βαθμολόγηση των γραπτών βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο και η ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων πλησιάζει.

Υποψήφιοι και γονείς αδημονούν για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών βρίσκεται στην τελική ευθεία, με τους αρμόδιους να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ακρίβεια και τη διαφάνεια. Παράλληλα, οι διαδικασίες εποπτεύονται από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες πραγματοποιούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και διασταυρώσεις, προκειμένου να αποφευχθούν λάθη ή αποκλίσεις στη βαθμολόγηση. Στόχος είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε να ακολουθήσει η έκδοση των αποτελεσμάτων εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Πηγές του Υπουργείου τόνισαν στο Dnews ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να γίνει έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας, με πιθανότερη ημερομηνία την Παρασκευή 15 Μαΐου. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην επίσημη πλατφόρμα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων στο https://depps.minedu.gov.gr. Η πρόσβαση στα αποτελέσματα θα γίνει αποκλειστικά με τη χρήση του εξαψήφιου κωδικού κάθε υποψηφίου και όχι με ονοματεπώνυμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών.

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία επιβεβαίωσης εγγραφών, καθώς και η κάλυψη κενών θέσεων από επιλαχόντες, σε περίπτωση μη αποδοχής θέσεων από επιτυχόντες μαθητές.